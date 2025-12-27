Таможня Франции заявила о дефектах в четверти посылок Shein

Parisien сообщила о выявлении таможней Франции дефектов в 25% посылок Shein

Tекст: Мария Иванова

Четверть посылок, отправленных с азиатского маркетплейса Shein через парижский аэропорт «Шарль-де-Голль», оказалась с дефектами, сообщает Parisien со ссылкой на данные французской таможенной службы.

С 6 ноября по декабрь проведена масштабная проверка – инспектировано 320 474 посылки с более чем 500 тыс. товаров. Итоги проверки, приведённые в издании, характеризуются как беспрецедентные по масштабу для подобных посылок Shein, передает РИА «Новости».

Согласно официальным данным, уровень выявленных нарушений составил примерно 25%. В основном несоответствия касались не одежды и текстиля, а контрафактной продукции, немаркированной косметики, электроприборов без документации и игрушек, не отвечающих требованиям безопасности. Примерные цифры по данным категориям не разглашаются, а точную статистику по одежде и текстилю планируется опубликовать позже.

Проверка французской таможни началась на фоне громкого скандала: ранее власти страны обнаружили на сайте Shein в продаже секс-кукол, внешне напоминающих детей, что вызвало широкий резонанс в обществе. Генеральный директорат по делам потребителей Франции обратился в прокуратуру, а министр Серж Папен сообщил, что аналогичные претензии предъявлены еще к пяти онлайн-маркетплейсам, включая AliExpress и Joom.

В первую французскую офлайн-точку Shein – магазин в универмаге BHV – компания поставляет только товары собственного производства, а администрация магазина отказалась прекращать сотрудничество на фоне скандала.

Тем временем, судебные разбирательства продолжаются: 26 ноября французские власти подали иски против AliExpress и Joom, а также инициировали судебные процессы против других интернет-площадок, где обнаружили незаконную продукцию.

19 декабря суд Парижа отказал властям страны во временной блокировке сайта Shein во Франции, хоть и признал серьёзный ущерб общественному порядку, связанный с продажей отдельных товаров. В решении суда отмечено, что массовой торговли такой продукцией не выявлено.

