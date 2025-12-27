Экс-глава парламента Гагаузии объявлен в розыск после приговора

Экс-глава парламента Гагаузии Константинов объявлен в розыск после приговора

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Константинов, занимавший должность председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии, объявлен в розыск, передает ТАСС.

По данным телеканала TV 8, местонахождение политика неизвестно с 22 декабря, при этом решение суда о назначении 12 лет тюремного заключения было принято 26 декабря.

Адвокат Константинова сообщил, что его подзащитный не явился в суд из-за плохого состояния здоровья и на момент приговора находился на лечении в больнице. Константинова обвиняют в финансовых нарушениях в период руководства коммерческим предприятием с 2017 по 2020 год, однако он не признает свою вину.

В своих заявлениях Константинов заявлял, что подвергся давлению со стороны правоохранительных органов, якобы требующих его помощи в отставке главы автономии Евгении Гуцул.

В 2023 году Гуцул победила на выборах главы Гагаузии и выступила за укрепление связей региона с Россией. Этому противостояло прозападное правительство Молдавии, а после конфликта в связи с утверждением ее полномочий суд осудил Гуцул на семь лет по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

Ранее бывший председатель Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов осужден заочно к 12 годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях.

В ноябре Константинов заявил об уходе с должности по личным причинам.