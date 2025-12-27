Подросток зарезал сверстника у школы в Туве

В Туве подросток убил сверстника в школьном дворе

Tекст: Тимур Шайдуллин

На территории школы в селе Кызыл-Мажалык Тувы подросток был убит сверстником, сообщает СУ СК РФ по Туве. Трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними. Как уточнили в следственном управлении, подозреваемым оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума.

В ведомстве отметили: «По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте».

Тело погибшего нашли на территории школы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников и педагогов, в результате один ребенок погиб.

За день до трагедии в Петербурге девятиклассник атаковал учительницу, нанеся ей тяжелые раны. А в ноябре в Московской области в школе подросток угрожал однокласснику ножом и нанес несколько ударов.