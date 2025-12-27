«Красная поляна» закрыла трассы из-за снегопадов

Горнолыжные трассы «Красной поляны» закрыли после обильных снегопадов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трассы на курорте «Красная поляна» временно закрыли, ссылаясь на лавинный бюллетень и обильные снегопады в районе горнолыжного кластера Сочи. Решение принято сразу после старта зимнего сезона: курорт открылся для лыжников и сноубордистов только накануне.

В курортном Telegram-канале пояснили, что «на сегодняшний день горнолыжные трассы закрыты и не откроются до конца дня. Так как на их подготовку к катанию службам курорта нужно дополнительное время».

В пресс-службе курорта сообщили РИА «Новости», что специалисты проводят принудительный спуск лавин, чтобы повысить безопасность гостей. В ближайшее время трассы не будут доступны для катания, дальнейшее открытие зависит от погодных условий и состояния склонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье в субботу вечером также ожидается мощный снегопад, который усилится к полуночи, при этом высота свежего снега может достигнуть 6 см.

В Саратовской области ранее произошел сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду, что привело к повреждениям объектов жилого фонда.

Напомним, два года назад горнолыжные курорты Красной Поляны стали самыми популярными в России у туристов на новогодних праздниках.