В Италии провели серию арестов после благотворительных сборов для ХАМАС

СМИ: В Италии на благотворительных сборах собрали для ХАМАС 7 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Семь миллионов евро, собранных на благотворительность в Италии, поступили в распоряжение движения ХАМАС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

В рамках проводимого расследования антитеррористическое подразделение полиции Digos из Генуи в субботу задержало девять человек. Среди арестованных оказались и представители зарубежного отдела ХАМАС.

По информации Corriere della Sera, расследование проводилось службой Фингвардии Италии. Следствие установило, что деньги собирали три благотворительные организации под предлогом помощи палестинскому народу.

Дополнительные детали, связанные с деятельностью благотворительных организаций и маршрутом перевода денег, не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Рима применила водометы для разгона митинга в поддержку Палестины.

А до этого Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль без начала спецоперации на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил заявления Мелони «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма».