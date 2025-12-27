В Италии провели серию арестов после благотворительных сборов для ХАМАС

Семь миллионов евро, собранных на благотворительность в Италии, поступили в распоряжение движения ХАМАС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
В рамках проводимого расследования антитеррористическое подразделение полиции Digos из Генуи в субботу задержало девять человек. Среди арестованных оказались и представители зарубежного отдела ХАМАС.
По информации Corriere della Sera, расследование проводилось службой Фингвардии Италии. Следствие установило, что деньги собирали три благотворительные организации под предлогом помощи палестинскому народу.
Дополнительные детали, связанные с деятельностью благотворительных организаций и маршрутом перевода денег, не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Рима применила водометы для разгона митинга в поддержку Палестины.
А до этого Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль без начала спецоперации на Украине.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил заявления Мелони «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма».