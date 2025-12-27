Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

Четыре человека погибли в ДТП с фурой и легковушкой на трассе М-7 в Нижегородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четыре человека стали жертвами крупного ДТП на трассе «М7» в Нижегородской области. Авария произошла в субботу около 12.15 по московскому времени возле поворота на поселок Смолино в Володарском районе, сообщает ГАИ региона.

По данным регионального МВД, водитель большегруза столкнулся с автомобилями «Лада Гранта» и Opel Astra. В результате ДТП три человека погибли, говорится в сообщении ведомства.

Еще один участник аварии получил тяжелые травмы и скончался спустя непродолжительное время. Полиция проводит проверку всех обстоятельств аварии, работают сотрудники Госавтоинспекции и специалисты экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу днем на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Канском округе Красноярского края на трассе Р-255 «Сибирь» в результате ДТП с молоковозом погибли три пассажира легковой машины, а женщина-водитель госпитализирована.

Ранее на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области в аварии с участием двух автобусов и четырех автомобилей пострадали 17 человек и временно перекрыли движение в сторону Казани.

До этого на автодороге «Дальнее Константиново-Перевоз» в Нижегородской области после столкновения трех машин погибли трое и двое пострадали.