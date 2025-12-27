Воспитанник футбольного ЦСКА Адамс получил огнестрельное ранение в Подмосковье

Baza: Воспитанник ЦСКА футболист Адамс попал в больницу после ранения в Звенигороде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Воспитанник московского ЦСКА Лионель Адамс был госпитализирован с огнестрельным ранением после драки в подмосковном Звенигороде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Sport Baza. Инцидент произошел в буфете «ДеньНочь» на Московской улице, где Адамс отдыхал с друзьями. По данным источника, к их компании подошло около десяти человек, и между сторонами вспыхнул конфликт на почве национальности футболиста.

Во время конфликта один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса. Затем остальные участники группы стали наносить ему удары. В результате нападения у спортсмена диагностированы рваные раны губ и огнестрельное ранение, после чего он был госпитализирован. Обстоятельства нападения выясняются, идет расследование.

Лионелю Адамсу 31 год. Он является воспитанником московского клуба ЦСКА и ранее играл за российские команды «Енисей», «Волга» и «КАМАЗ». На его счету четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года он заключил контракт с футбольным клубом «Алга» из Бишкека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иностранного любителя футбола решили депортировать после задержания на матче между «Спартаком» и ЦСКА в Москве по обвинению в хулиганстве.

До этого матч юниоров ЦСКА и «Родины» завершился массовой дракой в столице, были удалены три игрока и тренер.