Всероссийский Дед Мороз назвал главную мечту

Tекст: Мария Иванова

Всероссийский Дед Мороз поделился своей главной мечтой.

Он заявил: «Главная моя мечта – мир во всем мире, в сердцах и домах. Желаю, чтобы на всей планете царило благополучие, а люди научились внимательно слушать, правильно слышать и трепетно беречь друг друга», передает РИА «Новости».

Подводя итоги уходящего 2025 года, зимний волшебник отметил, что этот период был радостным и добрым. По его словам, «сил прибыло, но не от стужи и мороза, а от вашей, родные мои, теплоты сердечной». Дед Мороз рассказал, что к нему в гости приезжали ватаги детей со всех уголков страны, а смех в его тереме не смолкал.

Он выразил уверенность, что за прошедший год стало больше добра, люди чаще говорят друг другу слова благодарности и помогают в трудную минуту. По мнению сказочного персонажа, жители России вспомнили, что чудеса – это общее дело, и теперь стараются поддерживать друг друга, что «дороже любого подарка».

