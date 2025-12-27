Вучич объявил о демонтаже палаточного лагеря сторонников у парламента

Tекст: Валерия Городецкая

Вучич рассказал журналистам, что обратился к поддерживающим его гражданам с просьбой освободить площадь, передает РИА «Новости». «Я попросил этих людей, которые защитили государство, сохранили свою страну, заслужили огромную благодарность, это войдет в учебники как пример слома цветной революции. Меня оповестили, что завтра в знак внимания и благодарности начнут вечером убирать палатки перед Скупщиной», – заявил президент в казарме Баница в Белграде.

На освобожденной территории будет организовано «праздничное село» для посещения граждан. Вучич уточнил, что с 3 января улица вновь откроется для движения транспорта, а часть палаток останется только в Пионерском парке, где он лично поблагодарит сторонников за стойкость.

Президент напомнил о раненом в октябре стороннике Милане Богдановиче, которого в «Чациленде» встречали с плакатом «Все мы – Милан», однако сведений о следствии по этому инциденту пока нет.

Лагерь был установлен в марте студентами между администрацией президента и площадью у парламента, позднее студентов сменили сторонники власти. После инцидентов на проходе к лагерю был установлен пункт проверки документов, а порядок обеспечивала полиция.

Рядом с лагерем проходили протесты студентов и оппозиции, в том числе 15 марта и 28 июня, но благодаря полицейским стычки между «чаци» и протестующими были предотвращены. Протестная активность усилилась после обрушения навеса на вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года, где погибли 16 человек.

В марте протестующие в центре Белграда атаковали тракторы вокруг лагеря сторонников Вучича.