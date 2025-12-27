Спасатели раскрыли детали ЧП с затонувшей машиной в Якутии

Tекст: Вера Басилая

Обстоятельства происшествия с затонувшей машиной под Якутском раскрыли сотрудники Службы спасения региона. Сообщение о том, что автомобиль ушел под лед в районе Даркылаха, поступило рано утром 27 декабря. Один из пострадавших сам смог выбраться из полыньи и вызвать помощь, после чего к месту трагедии оперативно прибыли две смены спасателей, сообщается в Telegram-канале МЧС Якутии.

На месте ЧП специалисты обнаружили четверых пассажиров на крыше утонувшей машины и на льдине. Спасатели, используя лестницу и специальное снаряжение, вытащили всех людей из ледяной воды. Сразу после спасения пострадавших начали отогревать и передали их бригаде скорой помощи.

Позже на берегу нашли тело еще одного пассажира – пожилого мужчины, который смог выбраться на сушу, но погиб от переохлаждения при температуре минус 47 градусов. Водолазы приступили к извлечению машины и обнаружили в салоне тело ребенка. Один из спасателей рассказал, что течение было настолько сильным, что приходилось придерживать маску на лице, и только после пятнадцати минут работы удалось зацепить авто для буксировки.

Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух человек – 11-летней девочки и мужчины.

По версии спасателей, водитель смог заблудиться в темноте и тумане, и именно поэтому машина оказалась в неположенном месте. По данным Минздрава Якутии, пятеро пострадавших находятся в больнице с обморожениями, четверо из них – в тяжелом состоянии.

