    27 декабря 2025, 14:54 • Новости дня

    Продлен временный запрет на экспорт бензина и дизеля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизеля, судового топлива и других газойлей до 28 февраля 2026 года.

    Согласно заявлению на сайте кабмина, запрет распространяется на вывоз автомобильного бензина всеми экспортерами, включая производителей.

    Также кабмин уточнил, что аналогичные ограничения на экспорт дизеля, судового топлива и газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, будут действовать до той же даты. Этот запрет не затрагивает непосредственных производителей нефтепродуктов.

    Перечисленные меры начнут действовать с 28 декабря и направлены на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка.

    Ранее Минэнерго заявило о планах сдерживать рост цен на бензин близким к инфляции.

    27 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон признался, что российский обычай оставлять обувь за порогом доставляет ему значительные неудобства из-за травм.

    Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

    «Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

    Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

    По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

    Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина.

    Комментарии (34)
    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (9)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    Комментарии (12)
    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    Комментарии (7)
    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (34)
    27 декабря 2025, 06:22 • Новости дня
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России

    Потомок Екатерины II Калагеорги решил остаться в России навсегда

    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    @ Andre LaGeorge/YouTube

    Tекст: Катерина Туманова

    Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги из Санкт-Петербурга считает себя русским и не собирается возвращаться в Европу или США.

    В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги российское гражданство, а в декабре он стал соучредителем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

    «В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – заявил Калагеорги РИА «Новости».

    Он видел себя коренным русским человеком с рождения и из-за этой позиции часто сталкивался с конфликтами среди сверстников в американской школе, признался потомок Екатерины II. Калагеорги заметил, что в России с предвзятостью из-за американского происхождения не было, хотя люди видят его особую манеру поведения и речи.

    По его мнению, большинство американцев не имеют ничего против русских, а россияне относятся к американцам достаточно лояльно, не считая их серьезной угрозой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Андрей Калагеорги в 2023 году заявил о намерении получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге.

    Комментарии (37)
    27 декабря 2025, 06:08 • Новости дня
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебное разбирательство по делу командира группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача) дошло до рассмотрения в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.

    Следствие установило, что Фролов с подельником способствовал организации схемы фиктивных самострелов ради компенсаций из бюджета, что принесло им свыше 200 млн рублей.

    «Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «Коммерсантъ».

    Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

    Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам, пишет издание.

    В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

    Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

    Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачи сына экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик получил семь лет за взятку. Начальник отдела зенитного вооружения МО Евгений  Лайко обвинен во взятках.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (37)
    27 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов Dell R720 из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Google направила российским интернет-провайдерам письмо с уведомлением о выводе из эксплуатации серверов Dell R720, использовавшихся в системе Google Global Cache (GGC).

    В сообщении Google указано, что серверы этой модели сняты с производства и более не подлежат обслуживанию и гарантии, передает РБК. Также отмечено, что остальные серверы GGC останутся в эксплуатации у провайдеров.

    В письме говорится, что вывод серверов начнется 26 января 2026 года, а позже будет передано подробное руководство по подготовке оборудования к вывозу. Google просит операторов отключить и извлечь из инфраструктуры эти машины и сообщить адрес для их вывоза. В некоторых случаях, как сообщил источник РБК среди провайдеров, часть серверов уже была вывезена ранее.

    Уточняется, что передачей и утилизацией оборудования займется европейская компания MPK Asset Solutions, специализирующаяся на жизненном цикле IT-оборудования. Корреспонденты РБК отправили запросы в Google и MPK Asset Solutions для получения дополнительных комментариев.

    Ранее российский суд назначил компании Google административный штраф в размере более 8 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента.

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    В Петербурге пресекли деятельность восхвалявшей Зеленского секты

    Tекст: Катерина Туманова

    В Санкт-Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    «На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах РИА «Новости».

    Организация была создана на Украине под видом курсов обучения целительству и «пробуждения сознания», но де-факто ее руководители ведут против России психоментальную войну. Источник сообщил, что на собраниях обсуждают специальную военную операцию и организуют молебны «за здравие Зеленского».

    Лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военных, называя их «орками» и «ватниками», в то время как военнослужащих Украины называли «светлыми силами».

    Членам организации запрещается делиться информацией об их деятельности с православными священниками, однако предписывается продвигать одобрение позиции группы в семье и среди друзей. По распоряжению руководства, адепты обязаны непрерывно молиться о защите россиян от мобилизации по установленному расписанию.

    В руководство секты входят преподаватели учебных заведений, которые скрывали свое участие, осознавая «незаконность и подрывной характер их деятельности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту.  Похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей задержали в Москве.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% год к году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средний уровень начисленных зарплат в России по данным Росстата достиг почти 100 тыс. рублей в октябре, что на 6,1% превышает показатель прошлого года.

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% по сравнению с октябрем 2024 года, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит ТАСС. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за октябрь достигла 99 707 рублей, что на 14,3% выше аналогичного периода годом ранее.

    За первые десять месяцев 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Номинальные зарплаты в январе–октябре выросли на 14,4% относительно прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас наибольшее число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей приходится на Москву, Петербург и Московскую область, где сосредоточено 75% всех «миллионеров».

    В целом в 2025 году число россиян с доходом выше одного миллиона рублей достигло почти 0,16% от общего количества работников.

    Зарплатные ожидания на 2026 год оказались самыми высокими в сфере IT и минимальными – в сфере охраны и безопасности.

    Комментарии (3)
    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 10:54 • Новости дня
    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка

    Спасатели Якутии вытащили ушедшую под лед Лены машину с телом ребенка

    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка
    @ spasykt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из затонувшего в Якутии в реке Лена автомобиля, который удалось поднять на берег несмотря на мороз минус 47 по Цельсию, извлекли тело ребенка, сообщили в региональном МЧС.

    Спасатели в Якутии подняли со дна реки Лены затонувший автомобиль. Внутри нашли тело погибшего ребенка, сообщает Служба спасения региона. Операцию по извлечению машины совместными усилиями провели сотрудники Службы спасения и МЧС России.

    Ранее был найден погибшим мужчина примерно 60 лет, который смог выбраться из автомобиля, но спастись не сумел.

    По информации спасателей, сегодня температура воздуха в Якутске составила минус 47 градусов по Цельсию. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в субботу машина с людьми провалилась под лед на реке Лена в Якутии. В салоне находилось восемь человек.

    Пять человек выбрались самостоятельно. Трое, включая ребенка, остались в машине и погибли, о чем сообщил глава Якутска Евгений Григорьев.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 18:10 • Новости дня
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    Комментарии (3)
    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    Комментарии (0)
