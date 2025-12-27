Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде

Политолог Корнилов: Коррупция в Раде – это механизм принятия законопроектов

Tекст: Андрей Резчиков

«Коррупция является частью работы руководителей фракций в Верховной раде Украины. Каждый депутат знает, сколько стоит голосование за или против того или иного законопроекта. За все время существования Рады там сформировались свои расценки. Так что для Украины это обычная практика», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Все прекрасно знают, что перед принятием каждого законопроекта ведутся своеобразные работы с депутатами, представителями так называемой оппозиции, – продолжил собеседник. – Депутатов порой даже привозят на заседания из СИЗО, чтобы они проголосовали за нужное решение».

По его словам, подконтрольные США Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали системную кампанию по ослаблению власти Владимира Зеленского. «По «делу Миндича» Зеленскому дали понять, что начали работать с людьми из его окружения. Он поначалу как бы воспринял это, а потом успокоился. Поэтому ему снова напоминают, что только Миндичем дело может не ограничиться», – полагает эксперт.

По мнению Корнилова, обвинения против депутатов от правящей партии «Слуга народа» не могут повлиять на стабильность парламентской коалиции.

«По большому счету коалиции там уже нет. Мы видим, как Зеленский толком не может принять ни одного закона и в принципе не принял бы сейчас бюджета, если бы не резкое повышение депутатам зарплаты. Только этим купили», – подчеркнул Корнилов.

Политолог добавил, что каждый коррупционный скандал влияет на доверие общества к институтам власти в любой стране. «Другое дело, что длительное время Зеленский не зависит от общества. Он отменил выборы и процесс голосования. Какая ему разница, доверяют ли украинцы институтам власти? Людей хватают на улицах, заталкивают в «бусики» и бросают в качестве пушечного мяса на фронт. Разве Зеленского интересует мнение народа?» – задается вопросом эксперт.

В субботу стало известно о том, что НАБУ совместно с САП разоблачили организованную преступную группу с участием действующих депутатов Рады. Следователи считают, что члены группы регулярно получали незаконное вознаграждение за свое голосование в парламенте. Детали и роль каждого из фигурантов будут раскрыты позднее.

Также сотрудники НАБУ в субботу провели обыски в одном из помещений Верховной рады. По информации оппозиционного депутата Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), следственные действия проводились в комитете по вопросам транспорта. Также представители НАБУ были замечены на территории правительственного квартала в Киеве.

Подробности о причинах визита представлены не были, однако ранее Гончаренко указал на возможность предъявления обвинений нескольким депутатам от партии «Слуга народа» за получение неформальных выплат. Согласно заявлению парламентария, в рядах «слуг» наблюдается паника, так как неизвестно, кого именно могли зафиксировать.