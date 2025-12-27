Экс-министр обороны Грузии перед арестом пообещал «достать из могил» оппонентов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Ахалая виновным себя не признает, перед заключением под стражу он обратился в зале суда к стороне обвинения и пообещал «вырыть из могил» оппонентов.

Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.

Бывшему министру теперь грозит девять лет лишения свободы.

СГБ Грузии утверждает, что Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.

Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.