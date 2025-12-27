Медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета

Tекст: Вера Басилая

Медсестра из Тульской области Равза Ткачева оказала помощь женщине-пассажиру на борту самолета в начале декабря, сообщил Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что Ткачева вместе с дочерью находилась в отпуске, когда за 40 минут до посадки одна из пассажирок почувствовала себя плохо.

По словам губернатора, Равза Ткачева незамедлительно откликнулась на призыв о помощи, приняла необходимые меры, пациентка почувствовала себя лучше и пришла в себя. После оказанной помощи пострадавшая пришла в сознание и стабилизировала состояние.

Миляев уточнил, что Ткачева более 40 лет работает в медицине, имеет большой стаж операционной медсестры и сейчас трудится в клинико-диагностическом центре.

Авиакомпания S7 Airlines выразила ей официальную благодарность за профессионализм и своевременную помощь.

Ранее медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее спас человека на борту самолета, летевшего из Москвы в Ханой.

