Обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ту-214 с новым российским бортовым радиоэлектронным оборудованием и современными системами безопасности получил свидетельство об Одобрении главного изменения конструкции, сообщает Минтранс.

Документ вручил директору КАЗ имени Горбунова Зуфару Миргалимову руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров на торжественной церемонии. На событии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин и представители производителей систем.

Алиханов заявил: «Фактически коллеги разработали новый передовой комплекс БРЭО. Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов. Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом».

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что одобрение открывает путь серийному выпуску для отечественных авиакомпаний; ожидается, что к концу 2027 года выпуск Ту-214 увеличится до 20 машин в год. Он также выразил уверенность в дальнейшем совершенствовании самолета.

После обновления и замены комплектующих летающая лаборатория Ту-214 впервые поднялась в воздух в ноябре 2024 года, после чего прошла программу доводочных полетов и сертификационных испытаний. В феврале 2025 года программа испытаний была успешно завершена. Затем была проведена значительная работа по оформлению сертификационной документации.

Дмитрий Ядров отметил, что результат стал возможен благодаря планомерной работе всего авиационного и сертификационного комплекса России, подчеркнув: отечественный Ту-214 теперь готов к регулярным безопасным перевозкам.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха добавил, что это первый импортозамещенный гражданский самолет, получивший одобрение отечественных авиационных властей, и впереди большая работа по другим проектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8.

Министр Алиханов в ходе церемонии вручения вертолетов сообщил, что программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы. А всего на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

В России намерены увеличить ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 к 2027-2028 годам, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

А Вадим Бадеха накануне заявил, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов.