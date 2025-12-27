Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве после 18.00

Гидрометцентр& Снегопад в Москве начнется после 18.00 и усилится к полуночи

Tекст: Мария Иванова

Сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье вечером 27 декабря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По словам синоптиков, осадки начнутся после 18.00, а максимальной силы достигнут к полуночи. За вечер и ночь снежный покров в столице может вырасти на 6 см, ожидается от 2 до 6 мм осадков.

Температура воздуха в Москве будет от минус 4 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от минус 7 до минус 2 градусов. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 м/с, а на дорогах возможна гололедица, подчеркнули специалисты.

В связи с неблагоприятным прогнозом в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице он начнет действовать с 20.00, а в регионе – с 18.00.

Ранее в ночь на пятницу Москва уже пережила самый сильный снегопад осенне-зимнего сезона: высота сугробов увеличилась на 11 см. Серьезные осадки также отмечались пятнадцатого ноября, когда прирост снега составил 5 см.

Мэрия Москвы настоятельно просит жителей отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. В столичном департаменте транспорта напомнили, что водителям следует проявлять осторожность, особенно на мостах и эстакадах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться за рулем. Над ситуацией на дорогах круглосуточно работают специалисты и патрули Центра организации дорожного движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за январские праздники высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 19-24 сантиметров.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до минус 13 и снежный покров до 15 см.