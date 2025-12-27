СК начал проверку после ожога ребенка от напитка в Москве

СК начал проверку после ожога ребенка от напитка, купленного в магазине в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственный комитет организовал проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о получении ребенком ожога гортани из-за напитка, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным сведениям, в одном из московских магазинов сети «Магнит» обнаружена партия безалкогольного напитка с неизвестным химическим веществом.

Ведомство уточняет, что ребенок попробовал напиток и получил ожог гортани. По факту инцидента проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Денису Беляеву, держать его в курсе хода проверки и всех установленных обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор также начал проверку после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, который продавался в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве. Позже ведомство выдало предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи.

В сети «Магнит» пообещали удалить напиток Aloe Vera из продажи в течение нескольких часов после обнаружения опасности.