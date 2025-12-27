  • Новость часаНАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады
    27 декабря 2025, 13:28 • Новости дня

    СК начал проверку после ожога ребенка от напитка в Москве

    СК начал проверку после ожога ребенка от напитка, купленного в магазине в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице изучают обстоятельства инцидента с ожогом гортани у ребенка после употребления безалкогольного напитка, который якобы содержал неизвестное химическое вещество, сообщили в СК России.

    Следственный комитет организовал проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о получении ребенком ожога гортани из-за напитка, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным сведениям, в одном из московских магазинов сети «Магнит» обнаружена партия безалкогольного напитка с неизвестным химическим веществом.

    Ведомство уточняет, что ребенок попробовал напиток и получил ожог гортани. По факту инцидента проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Денису Беляеву, держать его в курсе хода проверки и всех установленных обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор также начал проверку после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, который продавался в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве. Позже ведомство выдало предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи.

    В сети «Магнит» пообещали удалить напиток Aloe Vera из продажи в течение нескольких часов после обнаружения опасности.

    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    25 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    Mercedes сбил бывшего помощника Горбачева Славина в центре Москвы

    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    25 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Назван средний возраст рождения первенца в России

    Онищенко озвучил средний возраст рождения первенца в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В среднем женщины в России впервые становятся матерями в 31 год, тогда как в странах Европы этот показатель еще выше, отметили в Российской академии наук.

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

    Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

    Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

    А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.

    24 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    25 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    Путин исполнил мечту школьницы о визите в Звездный городок
    @ пресс-служба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА «Новости». Девочка загадала встретиться с космонавтами и посетить Звездный городок, а также узнать, как работает Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнилось – также президент организовал для нее визит на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

    В ходе беседы Путин поинтересовался впечатлениями Варвары, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего наилучшего в новом году. Дмитрий Песков отметил, что глава государства очень тепло отнесся к девочке и ее пожеланиям.

    Варвара учится в Москве в четвертом классе школы № 152 и увлекается точными науками, побеждает на олимпиадах по русскому языку и окружающему миру. В сентябре 2025 года она была зачислена в математический кружок Малого мехмата МГУ после успешных вступительных испытаний.

    Несмотря на серьезную травму, которую она получила в три года, Варвара с раннего детства интересуется космосом. Она активно посещает лекции и экскурсии, создает макеты планет и мечтает работать с космонавтами, чтобы заботиться об их здоровье, хотя не может стать одной из них по состоянию здоровья.

    Путин традиционно участвует в российской акции «Елка желаний», исполняя мечты детей, а в этом году пообещал осуществить желания еще трех ребят. Ранее он уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    24 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    24 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    25 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    В Москве начали поиски бывшего депутата Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    24 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, школа должна самостоятельно определять готовность детей мигрантов к обучению, уделяя внимание их языку и вовлечению в среду.

    Решение о том, насколько хорошо ребенок мигрантов владеет русским языком для обучения в российской школе, стоит доверять самим школам. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

    По словам Фадеева, «школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить». Он подчеркнул, что основное – это вовлечение детей в образовательный процесс с момента их приезда в Россию.

    Фадеев отметил, что обучение детей – важное цивилизационное достижение, и стране не следует возвращаться к практике прошлых веков, когда дети были вынуждены работать вместо учебы. Глава СПЧ объяснил, что вхождение в школьную среду не является нарушением прав, а напротив, способствует развитию общества.

    Напомним, с 1 апреля 2025 года в России вступило в силу требование обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Представители Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендовавших на обучение в российских школах, не были зачислены из-за отсутствия положительного результата теста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    Сейчас по данным МВД, в России зарегистрировано почти 786 тыс.  несовершеннолетних иностранцев и только 192 тыс. из них получают образование или 24,5%. Вне школ с учетом дошкольников остаются около 300 тыс. детей.

    Также Фадеев отметил, что неудовлетворительная оценка за поведение должна быть серьезным наказанием, вплоть до исключения школьника. Кроме того, улучшить демографическую ситуацию в стране, по его мнению, возможно только за счет собственных граждан, а не мигрантов.


    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    24 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

    По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».

    В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.

