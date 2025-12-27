Суд взыскал долги с театра Михалкова

Арбитраж постановил взыскать долг с театра «Мастерская Никиты Михалкова»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Москвы взыскал с театра «Мастерская »12« Никиты Михалкова» 55 тыс. рублей в пользу банка, сообщает РИА «Новости». Основанием стал долг театра по договору от 29 апреля 2019 года, возникший за период с 4 ноября 2024 по 21 ноября 2025 года.

В судебном акте отмечается, что «должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительного его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ». Заявление банка поступило в суд 17 декабря.

В пресс-службе театра рассказали, что пока не обладают полной информацией о деле, поскольку официальные документы от банка и суда не поступали.

Судебный приказ выносится единолично судьей на основании заявления взыскателя и документов, подтверждающих денежные обязательства, если сумма требований не превышает 750 тыс. рублей. Приказ сразу становится исполнительным документом и подлежит исполнению по общим правилам судебных решений.

