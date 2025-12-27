Полиция Таиланда задержала бывшего депутата Приморья

Полиция Таиланда задержала экс-депутата Приморья с паспортом Вануату

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция Таиланда задержала на Пхукете экс-депутата Приморского края 35-летнего Дмитрия Назарца, сообщает ТАСС. Представитель полиции уточнил: «В отношение него действует красное уведомление Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Задержанный гражданин России также является обладателем паспорта Вануату, по которому он въехал в Таиланд».

Полномочия Назарца в законодательном собрании Приморского края досрочно прекратили в 2023 году, после того как он год не появлялся на заседаниях комитетов и заксобрания. Причины его отсутствия были признаны комитетом по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания неуважительными.

Правоохранительные органы в России подозревают Назарца в руководстве организованной группой, связанной с вывозом древесины в Китай с использованием фиктивных документов на сумму более 636,8 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Бангкоке задержали россиянина, которого подозревают в обмане пожилой местной жительницы на сумму 360 тыс. долларов через инвестиционное приложение.

В тот же день в Таиланде задержали трех россиян за нарушение безвизового режима на Пхукете и Самуи. А до этого на острове Пхукет по запросу США арестовали гражданина России, которого обвиняют в участии в хакерских атаках на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США.