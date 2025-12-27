Мошенники начали рассылать фейки о новогодних выплатах от СФР

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о новогодних выплатах от СФР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники рассылают россиянам фейковые уведомления о якобы положенных новогодних выплатах от Социального фонда России, передает телеканал «Россия 24». Гендиректор агентства «Р-Техно» Роман Ромачев пояснил, что подобные рассылки служат инструментом для вовлечения граждан во вредоносные схемы.

В прямом эфире телеканала он отметил: «То есть вы вошли в этот Telegram-канал, либо загрузили Telegram-бот, и вас там начинают вовлекать в следующий шаг: для того, чтобы получить выплату, необходимо сделать какое-то действие».

По словам эксперта, мошенники могут потребовать установить специальное ПО либо ответить на вопросы, связанные с финансовой информацией. Это делается для получения личных данных или доступа к счетам жертв.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее россиян предупредили о массовых рассылках вредоносных новогодних открыток, которые воруют личные данные.

Также в последнее время мошенники все чаще используют схему с предложением «обязательных» услуг по лабораторной проверке воды или замене счетчиков.

Госдума в рамках весенней сессии уделит первоочередное внимание новому законопроекту, который предусматривает усиление мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявил спикер Вячеслав Володин.