В Казани передали четыре новых вертолета Ми-8 российским компаниям

Четыре новых вертолета Ми-8МТВ-1 получили в Казани три авиакомпании России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Церемония передачи четырёх новых вертолетов Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям состоялась на Казанском вертолетном заводе, сообщает РИА «Новости». В ней участвовали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров и гендиректор ГТЛК Михаил Парнев.

«Я хочу всем вам сказать спасибо за эту работу, за очень большую работу... Гордость берет, потому что очень много наших станков, отечественных. Здесь же вы учитесь, повышаете квалификацию, учите новых сотрудников... И от этого радостно на душе, в сердце, от того, что мы видим, от того результата, который вы здесь, в Казани, вместе с нами, с нашей поддержкой смогли достичь», – заявил Алиханов во время церемонии.

Глава Минпромторга также сообщил, что программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена, а на ближайшие три года заводу планируется заказать более 70 вертолетов.

Никитин добавил, что отрасль транспорта нуждается в обновлении техники, и на предприятии впечатлились уровнем производства и автоматизации.

«Со своей стороны, как министр транспорта, хочу вас заверить, что транспортная отрасль действительно нуждается в новой технике. И мы совместно с коллегами будем делать всё, чтобы завод был загружен максимально, потому что отрасль этого требует», – сказал министр.

Глава Росавиации подчеркнул, что без вертолетов невозможно представить Россию, а сама вертолетная авиация востребована во всех сферах.

Новые машины почти полностью состоят из импортозамещённых материалов, способны работать в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию и перевозить до 22 человек. Дополнительные топливные баки на 915 литров позволяют увеличить дальность полета до 715 километров, что особенно важно для регионов с протяжённой территорией страны. Вертолеты переданы авиакомпаниям в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.

