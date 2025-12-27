  • Новость часаВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    Депутат японского парламента Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    27 декабря 2025, 12:19 • Новости дня

    «Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы в декабре

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне новогодних праздников в Европе зафиксирован рекордный отбор газа из подземных хранилищ, сообщили в «Газпроме».

    «24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

    Отмечается, что к 25 декабря в ПХГ Европы осталось 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Особенно острая ситуация сложилась в Германии, где уровень заполненности хранилищ опустился ниже 60%.

    В ноябре запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%.

    Ранее «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике.

    25 декабря 2025, 12:10 • Новости дня
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Комментарии (31)
    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    Комментарии (27)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (18)
    24 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»

    Серьезные повреждения от взрывов остановили работу оборудования «Укрнафты»

    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После серии взрывов были остановлены производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты», детали о характере повреждений не разглашаются.

    Производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте «Нафтогаза Украины». В сообщении отмечается, что работа поврежденного оборудования полностью остановлена, однако подробностей о характере повреждений или конкретных локациях не приводится.

    23 декабря объекты «Укрнафты» уже оказывались под ударом и также получили серьезные повреждения, из-за чего работа была временно приостановлена. В компании подчеркивают масштаб инцидента и его влияние на производственный цикл, но детали не уточняют.

    АО «Укрнафта» остается крупнейшей нефтедобывающей организацией на Украине с комплексной структурой, включающей шесть нефтегазодобывающих управлений, три газоперерабатывающих завода и разветвленную сеть сервисных подразделений. Добывающие мощности компании сосредоточены в восьми областях, а общая сеть автозаправочных комплексов достигает 662 объектов почти во всех регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины уже получили серьезные повреждения.

    Кроме того, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе. В то же время, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 12:51 • Новости дня
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов

    Politico: Еврокомиссия подготовит меры по ограничению прав новых членов ЕС

    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия разрабатывает инициативу, которая позволит ограничивать полномочия вступивших в ЕС стран при отступлении от демократических ценностей, пишет Politico.

    Еврокомиссия готовит предложения, которые затронут полномочия новых стран-членов, если они отойдут от принципов демократии, пишет Politico.

    Предполагается, что меры могут включать временное прекращение права вето у недавно вступивших государств. Точная форма ограничений еще разрабатывается, сообщает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что комиссия получила поручение представить эти предложения на фоне роста популизма в ряде европейских стран. Подчеркивается, что идея Брюсселя направлена на то, чтобы снизить обеспокоенность государств ЕС относительно расширения объединения и предотвратить блокирование ключевых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают возможность приема новых членов без предоставления им полного права голоса. Такой шаг рассматривается как способ ускорить процесс расширения ЕС. Это также должно позволить снизить влияние права вето.

    Комментарии (9)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    26 декабря 2025, 11:58 • Новости дня
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что не видит повода для того, чтобы Евросоюз становился оборонительно независимым от США.

    В интервью DPA он подчеркнул: «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и в Европе». По словам Рютте, обсуждение вопросов обороны и НАТО в Европе выходит за рамки ЕС, передает ТАСС.

    Рютте напомнил о решениях, принятых на летнем саммите НАТО в Гааге, где страны альянса договорились поэтапно увеличивать оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Генсек также отметил, что считает данное решение одним из крупнейших внешнеполитических достижений президента Дональда Трампа.

    Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер сообщил, что ЕС больше не может полагаться на США, и выступил с инициативой создать «европейскую НАТО». Однако позиция Рютте гласит, что поддержка и тесное сотрудничество с Америкой остаются ключевыми принципами альянса.

    В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Польша запретила въезд россиянам с загранпаспортами старого образца

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане России с заграничными паспортами без биометрического чипа с 1 апреля не смогут пересечь границу Польши, следует из документа Еврокомиссии.

    Польша с 1 апреля перестанет признавать российские загранпаспорта, выданные сроком на пять лет и не оснащенные биометрическим чипом,– такие документы больше не позволят россиянам пересекать польскую границу, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, с 1 января Польша не принимает дипломатические паспорта старого образца, если они не отвечают новым требованиям.

    Таким образом, Польша стала уже десятой страной Евросоюза, прекратившей признавать старые российские загранпаспорта. Ранее аналогичные ограничения ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия и Румыния.

    Ранее на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась большая пробка на въезд в Россию.

    В октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках новой системы.

    Власти Польши заняли седьмое место в «Рейтинге  недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:53 • Новости дня
    Глава Евросовета осудил новые ограничения США для граждан ЕС

    Глава Евросовета отреагировал на новые ограничения США для пяти граждан ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, среди которых разработчик закона о цифровых услугах.

    Ограничения США на выдачу виз пяти гражданам Евросоюза вызвали жесткую реакцию председателя Евросовета Антониу Кошты, передает ТАСС. Он заявил, что подобные меры между союзниками и друзьями недопустимы, а Евросоюз отстаивает свободу выражения мнений и регулирующий суверенитет.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево также выразил возмущение решением США, отметив, что оно касается деятелей, сотрудничавших над Актом о цифровых услугах. По словам Прево, подобный закон не может рассматриваться как враждебный по отношению к США. Он подчеркнул, что санкции в отношении европейцев из-за экономических неудобств недопустимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство санкциями США против европейских политиков.

    Напомним, что США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Далее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел визовые ограничения для Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Sky: Конфликт между Европой и США обострился из-за онлайн-цензуры

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ввёл визовые ограничения для пяти известных европейских чиновников, включая автора Digital Services Act, посчитав новый закон угрозой свободе слова и интересам американских компаний, сообщает Sky News.

    Вашингтон объявил о введении визовых ограничений для пяти общественных деятелей из Европы, включая бывшего комиссара ЕС Тьерри Бретона, который участвовал в разработке Digital Services Act, передает Sky News.

    США считают, что европейские законы чрезмерно ограничивают свободу слова и наказывают американские компании существенными штрафами за размещение спорного контента.

    «Если вы строите карьеру, поддерживая цензуру американской речи, вам не место на американской земле», – сообщил заместитель госсекретаря США Сары Роджерс.

    Бретон уже сталкивался с критикой владельца X Илона Маска, который называл его «тираном Европы», а сам чиновник обвинял Маска во лжи относительно ограничений.

    В число фигурантов санкционного списка также вошли глава британского Центра противодействия цифровой ненависти Имран Ахмед, руководитель Глобального индекса дезинформации Клэр Мелфорд и немецкие активистки Йозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг из HateAid. Все они занимаются борьбой с дезинформацией и регулированием контента в интернете.

    Издание отмечает, что разногласия между США и Европой по поводу онлайн-цензуры продолжаются не первый год. В Европе действует Digital Services Act, а в Британии с июля полностью вступил в силу Online Safety Act, ужесточающий ответственность платформ независимо от их юрисдикции.

    Компанию X ранее оштрафовали Евросоюзом на 120 млн евро за отсутствие прозрачности. Европейские политики резко осудили новые американские меры, заявив о поддержке национального суверенитета и защите своего законодательства.

    Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Американские власти заявили, что эти лица пытались вынудить платформы из США ограничивать определенные точки зрения.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта осудил визовые санкции США против пяти граждан Евросоюза, включая разработчика закона о цифровых услугах.

    Комментарии (0)
