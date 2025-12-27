Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России

Национальный центр спортивного арбитража обязал Элину Аванесян выплатить Федерации тенниса России компенсацию за неисполнение условий договора о спортивной подготовке, передает ТАСС. Пресс-служба ФТР уточнила, что речь идет о возврате понесенных убытков после перехода спортсменки под флаг Армении.
Решение было принято после того, как летом 2024 года 23-летняя теннисистка поменяла спортивное гражданство и начала выступать за Армению. Сейчас Аванесян занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и не имеет титулов WTA. Судебное разбирательство касалось условий, зафиксированных ранее при подготовке спортсменки в составе сборной России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее двукратный чемпион России Малик Шаваев стал выступать за Киргизию на международных турнирах по вольной борьбе. Российской федерации выплатят компенсацию за переход спортсмена.
До этого боец ММА Джефф Монсон подверг критике спортсменов, меняющих гражданство ради международных стартов. В свою очередь, шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов заявил, что подобные спортсмены захотят со временем вернуться на родину.