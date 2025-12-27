Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина

Военный эксперт Онуфриенко: Ликвидированный Капустин в РДК был медийной фигурой

Tекст: Андрей Резчиков

«Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) изначально не являлся реальным руководителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России), а был, скорее, медийной мелкой фигурой. Поэтому тратить на его уничтожение силы и средства российской глубинной разведки не было никакого смысла. РДК никогда не насчитывал даже полной роты», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По мнению собеседника, Капустин был ликвидирован случайно в результате атаки дрона-камикадзе. «У FPV-дронов существует система распознавания лиц, но в условиях армейского камуфляжа и скрытого лица – особенно зимой – намеренная ликвидация представляется маловероятной», – рассуждает эксперт.

Что касается будущего РДК, то его нет. «Этот корпус, как и другие подобные подразделения, в том числе существовавшие ранее на Украине иностранные и интернациональные легионы, сейчас вливают в штатные армейские группировки, где наравне с остальным пушечным мясом они будут гибнуть на фронте», – добавил Онуфриенко.

По его словам, сегодня у киевской хунты «уже не то положение, при котором РДК могли бы пиариться с более или менее безнаказанным заходом на территорию Российской Федерации в международно признанных границах, как ранее это было при попытках проникнуть на территорию Брянской и Белгородской областей».

«Сейчас речь идет о тотальном отступлении войск хунты, границы уже плотно закрыты, а местами создан пояс безопасности. Поэтому необходимость в РДК и таких как Капустин просто отпала, она себя не оправдала даже с точки зрения киевской медийки», – пояснил Онуфриенко.

Об уничтожении 41-летнего Капустина на Запорожском направлении стало известно в субботу. Сначала эта информация появилась в украинских СМИ, а позже была подтверждена в РДК. По предварительным данным, ультраправый активист погиб в ходе выполнения боевой задачи после удара российского FPV-дрона.

Капустин впервые получил известность как футбольный хулиган и организатор турниров ММА в России, Украине и Европе. Основанный им бренд White Rex выпускал одежду с завуалированной нацистской символикой. В 2017 году он переехал на Украину, где с 2021 года начал сотрудничать с местными спецслужбами.

В 2023 году Капустин был заочно приговорен российским судом к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и совершение ряда других преступлений.

Как заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, Капустина постигла участь предателя. «Запорожская область – гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было», – сказал Рогов.