  • Новость часаВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    Депутат японского парламента Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    27 декабря 2025, 11:01 • Новости дня

    Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

    VG: Осло остался без новогоднего салюта из-за нехватки средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Осло останутся без традиционного новогоднего салюта, пишет норвежское издание VG.

    По информации VG, организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за нехватки средств: удалось собрать только 94,9 тыс. норвежских крон, тогда как для организации требовалось 490 тыс. крон, передает РИА «Новости».

    Несколько лет назад власти Осло прекратили проведение новогодних салютов, а в этом году глава городского совета Эйрик Лаэ Сульберг призвал, чтобы празднование организовали сами горожане или другие организации. Попытка общественного сбора средств не дала необходимого результата.

    Все собранные деньги, по информации VG, будут возвращены участникам сбора.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что на фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий.

    Напомним, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.

    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
    @ IMAGO/Zoonar.com/TITOVA ILONA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Гели для душа, фотоальбомы и невкусные шоколадки: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие самые неудачные подарки на Новый год они получали и как с этим бороться.

    «Самый неудачный подарок, который я получал – это книга. Я их принципиально не читаю. Не то чтобы я отказываюсь развиваться, просто предпочитаю другие источники информации», – признается один из опрошенных.

    «Давно, в детском саду, бывало, что дарили невкусные конфеты. Но сейчас с подарками все супер: я раздаю всем списки подарков, и у гостей нет варианта подарить что-то не то», – делится опытом москвичка.

    Есть и те, кто настроен более радикально. «Я не люблю подарки, поэтому почти все их считаю неудачными», – признается мужчина. «Однажды молодой человек «подарил» мне розу в целлофане, дешевые патчи с маркетплейса и дешевую шоколадку», – сетует девушка.

    «Коллеги по работе стандартно дарят крайне ненужные подарки: кружки и фотоальбомы», – вспоминает один из собеседников. «Неудачные, но распространенные подарки – это мыло и гель для душа. Но я не всегда могу в лицо высказать дарителю свои претензии, чтобы не обидеть», – добавляет его спутница.

    Но некоторые подходят к подаркам оригинально и с символизмом. «Я папе на Новый год подарила скалку, чтобы он чаще готовил. А то все время только мама готовила», – делится другая девушка.

    «Однажды я просила на Новый год Барби, но родители подарили керамическую куклу. Она все время стояла в серванте, как раритет. Ее никто не трогал. В итоге с ней никто никогда так и не играл», – вспомнила еще одна девушка.

    Ранее москвичи назвали лучшие качества современных детей, а также объяснили неумение мужчин фотографировать женщин.

    Комментарии (7)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Эндокринолог Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Состояние после новогодней ночи часто сопровождается обезвоживанием, снижением уровня сахара и потерей минералов, но подбор правильных продуктов поможет быстрее восстановиться, сообщила врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова.

    Похмелье – это постинтоксикационное состояние, которое связано с отравлением продуктами распада алкоголя, обезвоживанием и потерей минералов, также наблюдается снижение уровня сахара в крови.

    Универсального способа избавиться от синдрома похмелья не существует, а повторное употребление алкоголя только усугубляет ситуацию.

    «Симптомы достигают максимума при нулевой концентрации алкоголя в крови и могут сохраняться до 24 часов. Поэтому так важно помочь организму в первые часы после пробуждения», – рассказала она «Газете.Ru».

    Золотова рекомендует в первые часы после пробуждения пить минеральную воду без газа небольшими порциями и, в случае тошноты, заваривать имбирный чай с лимоном и медом для облегчения состояния.

    Специалист советует включать в рацион продукты, богатые электролитами и минералами: кокосовую воду, легкий куриный или говяжий бульон, овощи, а также блюда с авокадо, картофелем, бананами и курагой. В качестве легкого завтрака подойдут яйца (вареные, пашот или омлет), цельнозерновой тост с авокадо, овсяная каша с бананом. Для поддержки микрофлоры полезны кисломолочные продукты.

    Врач призывает избегать жирного, тяжелые продуктам и повторного употребления  алкоголя. Копчености, острое, фастфуд, майонезные салаты и сладкие газированные напитки создают дополнительную нагрузку на печень и усиливают обезвоживание, а оставшиеся с праздника салаты могут привести к пищевым отравлениям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психиатр-нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени из крепких алкогольных напитков. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий. Доктор Мельникова указала на бесполезные способы борьбы с похмельем.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

    Командование ПВО США и Канады сообщило о полете Санта-Клауса над Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Санта-Клаус в рамках ежегодного рождественского турне пролетел над Россией, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    Согласно информации NORAD, Санта-Клаус, который проводит 70-е юбилейное рождественское турне, около 14.06 мск пролетел над Уэленом на Чукотке. Далее маршрут проходил через Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейскую часть России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Петербург и Москву, передает РИА «Новости».

    Затем Санта-Клаус полетел в Африку, дальнейший его маршрут пролегает над Западной Европой, после чего он полетит на Американский материк.

    Инициатива «NORAD следит за Сантой» появилась в 1955 году после ошибки в рекламе в Колорадо. Номер, предназначенный для звонков детям Санта-Клаусу, случайно направлял на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала традиционным центром слежения за турне Санта-Клауса на Рождество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил, что задействовал радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Беглов объяснил выбор новогодних украшений в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что праздничное оформление города выполнено со своим петербургским характером и включает самую большую елку в России.

    Беглов прокомментировал критику новогоднего украшения Петербурга, подчеркнув, что город оформлен «как полагается, с петербургским характером», передает РИА «Новости».

    В ответ на замечания горожан он заявил: «Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. Мы не просто украшаем город, а тематически. У нас самая большая елка в России – 30 метров».

    Беглов отметил, что делать новогоднее убранство сложнее, чем критиковать, и призвал жителей к более конструктивному участию. По его словам, недовольство всегда есть, но если кому-то не нравится оформление, то они могут прийти и предложить свои варианты украшений.


    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 00:12 • Новости дня
    Католическое Рождество отмечают в мире в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    До разделения церкви в 1054 году западные и восточные христиане праздновали Рождество в один день. Дата праздника была формально установлена еще в 431 году Вселенским собором в Эфесе – 25 декабря, передает ТАСС.

    В 1054 году христианская церковь раскололась на католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе. Однако до конца XVI века и западные, и восточные христиане продолжали праздновать Рождество одновременно.

    В 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, и с тех пор католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, включая Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую и Элладскую, отмечают праздник 25 декабря.

    Русская православная церковь и некоторые другие продолжают придерживаться юлианского календаря, поэтому отмечают Рождество 7 января по новому стилю.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    Главный диетолог Москвы рассказала о сроках хранения салата оливье

    Диетолог Стародубова: Заправленный салат оливье хранится не более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Салат оливье без заправки может быть безопасно сохранен в холодильнике максимум двое суток, при этом заправленный салат лучше съедать сразу, отмечают диетологи.

    О правилах хранения салата оливье рассказала РИА «Новости» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Она отметила, что по санитарным нормам срок хранения оливье может быть увеличен, однако безопасным сроком является не более двух суток.

    При этом важно, чтобы все было приготовлено из свежих продуктов и не использовались старые заготовки. Если ингредиенты уже простояли день, это время суммируется к общему сроку хранения.

    Главным правилом Стародубова назвала необходимость заправлять оливье майонезом или сметаной только перед подачей на стол и исключительно в том объеме, который будет съеден за ближайшее время. По словам врача, после заправки салат не стоит держать на столе более трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос назвал главный ингредиент салата оливье в России. По его результатам, 72% россиян выбирают традиционный салат с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство.

    Сейчас приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    При этом Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.


    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Папа римский в Рождество выразил надежду на диалог по Украине

    Папа Лев XIV в Рождество призвал к прямому диалогу сторон на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В рождественском послании на площади Святого Петра папа римский Лев XIV выразил надежду на искренний диалог участников конфликта для урегулирования на Украине.

    Папа римский Лев XIV в своем традиционном рождественском послании к верующим на площади Святого Петра выразил надежду на установление прямого и искреннего диалога между сторонами, участвующими в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    онтифик подчеркнул важность прекращения вооруженного противостояния и поддержки международного сообщества, заявив: «Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге».

    Папа подчеркнул, что мир возможен только в Иисусе Христе, который освобождает людей от греха и указывает путь преодоления конфликтов – как личных, так и международных. По его словам, для построения мира необходимо сердце, свободное от греха, и способность к прощению.

    В завершение выступления Лев XIV обратил внимание на другие горячие точки планеты, пожелав завершения всех конфликтов, включая Святую землю, Сирию и так называемые «забытые» войны в Африке, а также облегчения участи обездоленных людей.

    Папа также призвал Европу к сплоченности на основе общих христианских корней и истории.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти демонстрирует его озлобленность и неадекватность.

    Президент России Владимир Путин ранее поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством.

    А праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    На мероприятии он снял с елки открытку восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе.

    Лавров с юмором предложил «чуть-чуть подождать», чтобы на глобусе были окончательные границы. Он подчеркнул, что желание мальчика обязательно исполнится.

    Кроме того, Лавров исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.

    Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска.

    Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    «Президент Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также выразил солидарность с венесуэльским народом», – приводит слова министра ТАСС.

    Пинто опубликовал текст письма на испанском языке. Путин отметил, что «уходящий год был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По его словам, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве дало старт качественному развитию взаимодействия между двумя странами во всех сферах.

    Также российский президент отметил неизменную солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что страна испытывает беспрецедентное внешнее давление. Он выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Венесуэлой по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

    Путин пожелал Мадуро здоровья, счастья и успехов, а всему венесуэльскому народу мира и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание своих сил в Карибском море, связав деятельность Мадуро с наркокартелями и объявив это угрозой национальной безопасности.

    Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю телеграмму. В поздравлении Путин отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

    В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования площадки

    Tекст: Мария Иванова

    Рождественский джазовый концерт в одном из главных культурных центров Вашингтона отменили после решения переименовать учреждение в «центр Трампа – Кеннеди».

    Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне был отменен в знак протеста против переименования учреждения, передает ТАСС.

    Ведущий мероприятия Чак Редд сообщил каналу CNN: «Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют». Он также подчеркнул, что не планирует переносить выступление на другую дату.

    Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих, требуя убрать имя экс-президента из названия центра. По словам Битти, для переименования концертного комплекса нужно одобрение Конгресса США, которого Трамп не получил.

    18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о решении совета управляющих Центра переименовать его в центр Трампа – Кеннеди. В феврале этого года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих театрально-концертного комплекса.

    Центр исполнительских искусств в Вашингтоне был основан по инициативе Конгресса еще в 1950-х годах, а после трагической гибели президента Джона Кеннеди учреждение назвало его именем. С 1971 года центр стал главной сценой для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-адвокат Барака Обамы и Хиллари Клинтон подал иск против Дональда Трампа из-за перестройки Белого дома.

    Белый дом уволил консультантов Джо Байдена для ускорения строительства нового бального зала. При этом Дональда Трампа обвинили в самоуправстве при изменении архитектуры резиденции.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    В Кельнском соборе человек в маске танцем прервал рождественское богослужение

    Bild: Человек в маске нарушил рождественское богослужение в Кельнском соборе

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной вечерни накануне Рождества в Кёльнском соборе неизвестный в черном плаще и золотой маске с плюшевыми ушами устроил необычный танцевальный перформанс у алтаря, вызвав замешательство прихожан.

    Неизвестный мужчина в маске нарушил праздничное рождественское богослужение в Кёльнском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Инцидент произошёл вечером в сочельник, когда около 16.30 по местному времени (18.30 мск) мужчина в черном плаще и яркой золотой маске с плюшевыми ушами неожиданно выбежал к алтарю и исполнил танцевальный номер.

    Служители собора оперативно вывели нарушителя из храма, при этом он не оказывал сопротивления. Вмешательство полиции не потребовалось, никто не пострадал, и праздничная вечерня продолжилась в обычном режиме. Видео происшествия быстро распространилось в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

    Поведение мужчины резко раскритиковали как посетители храма, так и пользователи интернета. Один из прихожан рассказал: «Моим детям на мгновение стало по-настоящему страшно».

    Мотивы неизвестного до сих пор не ясны, полиция не получала официальных заявлений против нарушителя.

    Рождественские службы для католиков традиционно проходят накануне самой даты праздника – вечером 24 декабря.

    Напомним, католическое Рождество отмечают в мире в четверг.

    В четверг представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили праздничную иллюминацию в Москве в политический спор.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Мурашко призвал отказаться от алкоголя и переедания в Новый год

    Мурашко рассказал о безопасном для здоровья праздновании Нового года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    Во время празднования Нового года россиянам стоит отказаться от алкоголя и не переедать, чтобы избежать проблем со здоровьем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава подчеркнул, что особенно внимательными должны быть люди с повышенным артериальным давлением, передает РИА «Новости».

    «Главное не переедать, и второе – минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма – для них алкоголь вообще не очень полезен», - отметил министр.

    Министр пояснил, что врачи регулярно сталкиваются с ростом числа пациентов с такими заболеваниями именно в период новогодних каникул. Он отметил, что даже небольшие дозы алкоголя могут привести к экстренным случаям госпитализации, иногда с фатальными последствиями.

    Мурашко напомнил, что стоит внимательно следить за своим самочувствием в праздничные дни и не забывать о рисках для здоровья при употреблении алкоголя. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми патологиями, для которых переедание и спиртное могут быть крайне опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на Рождественский пост, в новогоднюю ночь верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя.

    Гастроэнтерологи советуют ограничиться одним бокалом шампанского и запивать тяжелые блюда теплыми напитками. Социологи выяснили, как россияне сохраняют традицию семейной подготовки новогоднего стола и по какому принципу выбирают угощения.

    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 22:10 • Новости дня
    Психолог Чепалов дал совет, как не обидеть адресата новогодним подарком

    Tекст: Катерина Туманова

    Психолог Родион Чепалов объяснил, почему некоторые новогодние подарки могут восприниматься как намек на недостатки или вызывать раздражение у получателя.

    «Если смотреть на неудачные новогодние подарки глазами психолога, то почти всегда проблема не в цене и не в полезности, а в скрытом послании, которое человек получает вместе с подарком», – объяснил он в беседе с «Вестями Подмосковья».

    По его словам, предмет редко бывает плохим, чаще он оказывается неуместным в конкретном случае. Одним из самых проигрышных вариантов являются подарки с оценкой или намеком. При этом степень близости и атмосфера отношений определяют, будет ли такой подарок ранить адресата.

    «То есть весы, абонемент в спортзал, книги из серии «как стать лучше», антицеллюлитные кремы. Формально это забота, а психологически – сообщение «с тобой что-то не так, исправляй», – сказал специалист.

    Чепалов  выделил еще одну категорию – подарки-обязанности, такие как бытовая техника, посуда или предметы для уборки. В бытовых ситуациях или при перегруженности домашними делами это может восприниматься как дополнительная нагрузка и новый круг обязанностей. Однако при равноправии в семье или ясных договоренностях такие подарки могут расцениваться как помощь.

    Чепалов обратил внимание на универсальные подарки: кружки с надписями, стандартные свечи, мыло и прочие безликие вещи, которые часто выглядят как проявление безразличия в кругу близких. В коллективе формальные подарки воспринимаются нейтральнее.

    Психолог предостерег и от выбора подарков, ориентированных на интересы дарителя, а не получателя, а также от вещей с выраженным индивидуальным вкусом – парфюмерии, одежды, необычных элементов интерьера. Такие предметы ошибочно могут воспринимаются как попытка контроля или поверхностный сюрприз.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские ученые выяснили, какие новогодние и рождественские подарки самые ненавистные. Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год и и назвали диапазон цен новогодних подарков для близких.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков рассказал о планах выспаться 1 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России рассказал, что собирается выспаться в первый день наступающего года, после чего вернуться к мониторингу ситуации в стране и мире.

    Планы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на первый день наступающего года включают отдых, передает ТАСС.

    Он прокомментировал предстоящий праздник для Telegram-канала «Юнашев Live».

    «На первое января планы выспаться», – рассказал Песков.

    Представитель Кремля добавил, что затем намерен «продолжить мониторить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

    Работодатели рискуют получить штраф до 70 тыс. рублей за привлечение сотрудников к работе в новогодние праздники без их письменного согласия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка
    WSJ узнала, что в окружении Трампа Россию считают Эльдорадо для бизнеса
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    В Петербурге пресекли деятельность восхвалявшей Зеленского секты
    Умерла последняя из знаменитых пятерняшек Дион
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд