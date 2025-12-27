Соответствующий призыв был опубликован им в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Мема* раскритиковал ЕК за регулярное «пренебрежение гражданами Евросоюза» и за практику, которую он назвал демонстрацией диктатуры в Брюсселе.
«Санкции против Жака Бода незаконны и по-настоящему показывают лицо Европейского союза, чистую диктатуру. Еврокомиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права. Тем временем коррумпированные чиновники ЕС остаются безнаказанными по делам об отмывании денег. Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное пренебрежение гражданами ЕС», – написал он.
Ранее EUobserver со ссылкой на документы сообщил о планах Евросоюза расширить санкционный пакет. В него собираются включить восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера. Как отмечается, пять россиян связаны с Валдайским дискуссионным клубом, трое подозреваются в хакерской деятельности. В расширенный список включены американец Джон Дуган, французский гражданин Ксавье Моро и швейцарец Жак Бод.
В июле премьер Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки главы Еврокомиссии.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента