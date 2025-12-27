Володин сообщил о приоритете рассмотрения мер против мошенничества

Володин сообщил о приоритетном рассмотрении мер против мошенничества

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума в начале весенней сессии рассмотрит пакет мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству в приоритетном порядке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что инициатива внесена правительством и будет обсуждаться первой.

«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», – заявил Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что ранее уже были приняты 10 федеральных законов для борьбы с киберпреступностью.

По словам Володина, принятые меры уже приносят результаты. В 2025 году правоохранительные органы за 11 месяцев зафиксировали снижение числа преступлений с использованием интернет-технологий на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, количество дистанционных краж уменьшилось на 23%, а уровень ИТ-мошенничества снизился на 8,3%, отметил Володин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Правительство внесло в Думу второй пакет мер против мошенничества. Для борьбы с дропперами власти предложили ввести ограничение на владение банковскими картами – не более двадцати на одного человека.

Также в Госдуме ранее предупредили о массовых рассылках вредоносных электронных новогодних открыток, которые воруют личные данные. Актуальной стала и схема, когда мошенники предлагают услуги по лабораторной проверке воды или замене счетчиков, выдавая их за обязательные.



