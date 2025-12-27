Прокуратура начала проверку после жалоб на напиток Aloe Vera

Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах

Ветеран ФСБ Гончаров: На Украине работает свыше 120 кол-центров для вербовки и обмана россиян

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Молодежь не всегда в полной мере доверяет правоохранителям. На этом фоне госорганам, СМИ, общественным институтам и лидерам общественного мнения стоит усилить работу с несовершеннолетними. Им предстоит объяснить подрастающему поколению, что силовики нужны не для того, чтобы «запугивать», а для защиты населения, в том числе от телефонного терроризма, первым признаком которого является дистанционное давление на жертву», – сказал Алексей Гончаров, ветеран ФСБ.

«Реальная оценка врага в данном случае важна так же, как и в ходе боевых действий. Против нас на Украине действует не менее 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами», – продолжил собеседник.

По его словам, самыми распространенными схемами для обмана молодежи являются знакомства в соцсетях. «Молодые люди быстро развивают заочные отношения. На каком-то этапе, например, якобы девушка может попросить парня «помочь ее родственникам». Но если личной встречи с собеседником или собеседницей еще не было, отвечать на эти просьбы категорически нельзя. Мы не знаем, кто находится по ту сторону переписки. А обращение может выглядеть совсем безобидно – получить письмо, принести сумку, даже отправить СМС или позвонить на незнакомый номер», – предупредил эксперт.

«При появлении малейших сомнений потенциальной жертве нужно обращаться именно в российские правоохранительные органы, а не пытаться искать защиты на стороне и уж тем более выполнять какие-то просьбы, требования или попытки подкупа. А они могут последовать. Тут необходимо донести до молодежи, что те несколько тысяч долларов, которые им обещают за подрыв условного релейного шкафа, не стоят наказания за терроризм и будущей испорченной жизни», – заключил Гончаров.

В последнее время украинские спецслужбы активизировали дистанционные вербовку и запугивание россиян для совершения преступлений. Накануне житель Мелитополя был задержан ФСБ по подозрению в передаче информации о размещении российских военных через Telegram. Мужчина действовал под видом блогера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

На прошлой неделе на Кубани российским спецслужбам удалось предотвратить попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. У одного из задержанных при обыске обнаружили канистру с бензином, смешанным с маслом, монтировку и молотки для вскрытия тягачей.

Кроме того, злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов и фальшивую поддержку, чтобы убеждать жертв самостоятельно связываться с мошенниками, рассказывали в пресс-центре МВД России. Они звонят под видом Роскомнадзора или ФСБ и убеждают человека в необходимости срочно перевести деньги под предлогом предотвращения незаконного списания средств. Также сейчас мошенники начали использовать схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков на Новый год.

Президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» признал актуальность опасности телефонного мошенничества против россиян. По его словам, схемы аферистов, а также технические инструменты будут продолжать совершенствоваться. «Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку», – посоветовал он.