    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    27 декабря 2025, 09:41 • Новости дня

    Прокуратура начала проверку после жалоб на напиток Aloe Vera

    Прокуратура Пензы организовала проверку из-за продажи опасного напитка Aloe Vera

    Tекст: Мария Иванова

    В Пензе началась прокурорская проверка после сообщений о продаже на прилавках города напитка Aloe Vera, в котором ранее был обнаружен ацетон.

    Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку после публикаций о продаже некачественного напитка Aloe Vera, передает ТАСС.

    В пресс-службе ведомства заявили: «Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан».

    Ход и итоги проверки, организованной совместно с правоохранительными и контролирующими органами, находятся на контроле у надзорных органов. Если подтвердятся нарушения, планируется принять необходимые меры прокурорского реагирования.

    Ранее Роспотребнадзор выдал предписание компании «Тандер» о приостановке продаж напитка Aloe Vera после сообщений о наличии опасных веществ. Как сообщал телеграм-канал Mash, в четырех бутылках нашли ацетон, что вызвало обеспокоенность среди покупателей.


    26 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители обезвредили мужчину, который открыл огонь из автомата в супермаркете в западной части Донецка, никто не пострадал, сообщили в региональном МВД.

    Мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата в одном из супермаркетов Петровского района города, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Его обезвредили.

    В начале декабря в одном из торговых центров Осло произошла стрельба, стрелявшего задержали.

    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Китай впервые представил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    @ Chinese internet

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай представил новое судно, палуба которого заполнена 60 вертикальными пусковыми установками, а также радарами и системами ближнего боя, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, речь идет о среднем грузовом корабле, который переоборудовали в своеобразный «плавучий арсенал» с использованием контейнерных пусковых установок, радиолокационного оборудования и средств самообороны.

    На палубе установлены как сами контейнеры с вооружением, так и сенсоры, что позволяет быстро превратить коммерческое судно в боевой корабль. В носовой части размещен вращающийся фазированный радар, установленный на специальных контейнерах, а рядом – куполообразная система связи или еще один радар. Для защиты по периметру возле носа закреплена автоматическая артиллерийская установка Type 1130 калибром 30 мм, способная уничтожать подлетающие ракеты и воздушные цели, а чуть ниже видны пусковые установки Type 726 для постановки ложных целей.

    Главная особенность – большое число вертикальных пусковых ячеек, которых всего 60, что составляет две трети от вместимости такого класса кораблей, как американский эсминец Arleigh Burke Flight I или II. Благодаря крупному радару это судно, по оценкам экспертов, может выполнять функцию корабля-пикета и обеспечивать зенитное прикрытие в заданном районе, хотя контейнеры теоретически могут вмещать и другие типы вооружений.

    Снимки судна вызвали вопросы у наблюдателей: насколько реально такое оборудование пригодно для боя и является ли это действующим образцом или просто макетом для фотосессии. В глазах аналитиков конструкция радара выглядит солидной, однако интеграция всех систем для реального боя пока под вопросом, так как неизвестно, имеет ли судно современную боевую информационную систему для комплексного управления всеми средствами.

    Тем не менее эксперты считают логичным развитие такого направления в Китае с учетом его масштабных судостроительных и транспортных возможностей. Они также отмечают, что превращение торговых судов в боевые быстро становится мейнстримом – аналогичные решения активно разрабатывают и в США, что может привести к серьезным изменениям в равновесии сил на морях.

    Ранее китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard планирует начать в 2035 году сооружение крупнейшего в мире атомного контейнеровоза вместимостью 25 тысяч стандартных морских контейнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай освоил Северный морской путь, увеличив количество грузовых перевозок в Арктике.

    26 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену

    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    26 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новые банкноты номиналом 1000 рублей появятся в обращении постепенно, этот процесс может занять от одного года до полутора лет, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

    Старые купюры будут оставаться в платежном обороте и выводиться из обращения по мере износа. Белов на брифинге отдельно подчеркнул, что обязательного обмена банкнот не планируется: «Все будет происходить естественным образом, и на это уйдут годы», передает ТАСС.

    В обновленной купюре на лицевой стороне сохранилось изображение Нижегородского кремля. А обратная сторона получила новый дизайн с символами Приволжского округа – судном «Метеор» на подводных крыльях, Дворцом земледельцев, а также Саратовским автомобильным мостом через Волгу. Все эти достопримечательности были выбраны с учетом мнения граждан, проголосовавших за наиболее значимые объекты региона.

    Во время презентации Белов подчеркнул, что Волга стала основным символом новой банкноты, а сам мост – один из самых длинных в Европе. На купюре также изображены судоходные пролетные конструкции и вид на Дворец земледельцев, что подчеркивает связь архитектурных памятников с природой и историей Приволжья.

    Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.

    26 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Реализация партии напитка Aloe Vera приостановлена после проверки, выявившей возможную опасность для потребителей продукции с датой изготовления 11 августа 2025 года.

    Как передает ТАСС, АО «Тандер» получило официальное предписание Роспотребнадзора приостановить продажу партии напитка Aloe Vera. В предписании отмечается необходимость изъятия из оборота некачественных или потенциально опасных пищевых продуктов.

    В ответ на требование Роспотребнадзора, компания уведомила ведомство о полной приостановке реализации всей продукции Aloe Vera, произведенной 11 августа 2025 года, в торговой сети «Магнит».

    Информация подтверждена пресс-службой Роспотребнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, который продавался в магазине сети «Магнит» в Москве.

    Эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков сообщил, что сумма штрафов, наложенных Роспотребнадзором и Россельхознадзором с начала года, превысила 5 млрд рублей.

    26 декабря 2025, 20:27 • Новости дня
    В России начались переговоры по созданию исламского банка

    Tекст: Денис Тельманов

    В России обсуждается открытие первого исламского банка, потенциал которого может достичь не менее 1 трлн рублей.

    В России идут переговоры о создании исламского банка, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что данный проект поспособствует развитию партнерского финансирования в стране.

    По его словам, запуск такого банка должен дать новый импульс отечественной финансовой системе.

    Аксаков отметил, что потенциал исламского банкинга оценивается не менее чем в 1 трлн рублей, а целевой показатель составляет 10 трлн рублей.

    Он добавил: «Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем». Переговоры о создании учреждения сейчас идут на фоне открытия представительного центра AAOIFI в Казани.

    В перспективе власти рассчитывают, что запуск исламского банка привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности на рынке партнерских финансовых услуг. Эксперты отмечают высокий интерес к подобным финансовым инструментам на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках эксперимента по исламскому финансированию не поступало жалоб на мошеннические схемы и нарушения.

    Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада принял решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi в стране.

    Картами российской платежной системы «Мир» можно будет платить в Иране до конца текущего года.

    26 декабря 2025, 12:51 • Новости дня
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов

    @ IMAGO/Luka Kolanovic/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия разрабатывает инициативу, которая позволит ограничивать полномочия вступивших в ЕС стран при отступлении от демократических ценностей, пишет Politico.

    Еврокомиссия готовит предложения, которые затронут полномочия новых стран-членов, если они отойдут от принципов демократии, пишет Politico.

    Предполагается, что меры могут включать временное прекращение права вето у недавно вступивших государств. Точная форма ограничений еще разрабатывается, сообщает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что комиссия получила поручение представить эти предложения на фоне роста популизма в ряде европейских стран. Подчеркивается, что идея Брюсселя направлена на то, чтобы снизить обеспокоенность государств ЕС относительно расширения объединения и предотвратить блокирование ключевых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают возможность приема новых членов без предоставления им полного права голоса. Такой шаг рассматривается как способ ускорить процесс расширения ЕС. Это также должно позволить снизить влияние права вето.

    26 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
    @ IMAGO/Zoonar.com/TITOVA ILONA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Гели для душа, фотоальбомы и невкусные шоколадки: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие самые неудачные подарки на Новый год они получали и как с этим бороться.

    «Самый неудачный подарок, который я получал – это книга. Я их принципиально не читаю. Не то чтобы я отказываюсь развиваться, просто предпочитаю другие источники информации», – признается один из опрошенных.

    «Давно, в детском саду, бывало, что дарили невкусные конфеты. Но сейчас с подарками все супер: я раздаю всем списки подарков, и у гостей нет варианта подарить что-то не то», – делится опытом москвичка.

    Есть и те, кто настроен более радикально. «Я не люблю подарки, поэтому почти все их считаю неудачными», – признается мужчина. «Однажды молодой человек «подарил» мне розу в целлофане, дешевые патчи с маркетплейса и дешевую шоколадку», – сетует девушка.

    «Коллеги по работе стандартно дарят крайне ненужные подарки: кружки и фотоальбомы», – вспоминает один из собеседников. «Неудачные, но распространенные подарки – это мыло и гель для душа. Но я не всегда могу в лицо высказать дарителю свои претензии, чтобы не обидеть», – добавляет его спутница.

    Но некоторые подходят к подаркам оригинально и с символизмом. «Я папе на Новый год подарила скалку, чтобы он чаще готовил. А то все время только мама готовила», – делится другая девушка.

    «Однажды я просила на Новый год Барби, но родители подарили керамическую куклу. Она все время стояла в серванте, как раритет. Ее никто не трогал. В итоге с ней никто никогда так и не играл», – вспомнила еще одна девушка.

    Ранее москвичи назвали лучшие качества современных детей, а также объяснили неумение мужчин фотографировать женщин.

    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    26 декабря 2025, 11:56 • Новости дня
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах

    Ветеран ФСБ Гончаров: На Украине работает свыше 120 кол-центров для вербовки и обмана россиян

    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Против России на Украине действует свыше 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами. Поэтому российским властям нужно наращивать просветительскую работу с молодежью, чтобы она не выполняла дистанционно полученные задания от малознакомых лиц, какими бы безобидными они не выглядели, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Гончаров.

    «Молодежь не всегда в полной мере доверяет правоохранителям. На этом фоне госорганам, СМИ, общественным институтам и лидерам общественного мнения стоит усилить работу с несовершеннолетними. Им предстоит объяснить подрастающему поколению, что силовики нужны не для того, чтобы «запугивать», а для защиты населения, в том числе от телефонного терроризма, первым признаком которого является дистанционное давление на жертву», – сказал Алексей Гончаров, ветеран ФСБ.

    «Реальная оценка врага в данном случае важна так же, как и в ходе боевых действий. Против нас на Украине действует не менее 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами», – продолжил собеседник.

    По его словам, самыми распространенными схемами для обмана молодежи являются знакомства в соцсетях. «Молодые люди быстро развивают заочные отношения. На каком-то этапе, например, якобы девушка может попросить парня «помочь ее родственникам». Но если личной встречи с собеседником или собеседницей еще не было, отвечать на эти просьбы категорически нельзя. Мы не знаем, кто находится по ту сторону переписки. А обращение может выглядеть совсем безобидно – получить письмо, принести сумку, даже отправить СМС или позвонить на незнакомый номер», – предупредил эксперт.

    «При появлении малейших сомнений потенциальной жертве нужно обращаться именно в российские правоохранительные органы, а не пытаться искать защиты на стороне и уж тем более выполнять какие-то просьбы, требования или попытки подкупа. А они могут последовать. Тут необходимо донести до молодежи, что те несколько тысяч долларов, которые им обещают за подрыв условного релейного шкафа, не стоят наказания за терроризм и будущей испорченной жизни», – заключил Гончаров.

    В последнее время украинские спецслужбы активизировали дистанционные вербовку и запугивание россиян для совершения преступлений. Накануне житель Мелитополя был задержан ФСБ по подозрению в передаче информации о размещении российских военных через Telegram. Мужчина действовал под видом блогера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    На прошлой неделе на Кубани российским спецслужбам удалось предотвратить попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. У одного из задержанных при обыске обнаружили канистру с бензином, смешанным с маслом, монтировку и молотки для вскрытия тягачей.

    Кроме того, злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов и фальшивую поддержку, чтобы убеждать жертв самостоятельно связываться с мошенниками, рассказывали в пресс-центре МВД России. Они звонят под видом Роскомнадзора или ФСБ и убеждают человека в необходимости срочно перевести деньги под предлогом предотвращения незаконного списания средств. Также сейчас мошенники начали использовать схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков на Новый год.

    Президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» признал актуальность опасности телефонного мошенничества против россиян. По его словам, схемы аферистов, а также технические инструменты будут продолжать совершенствоваться. «Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку», – посоветовал он.

    26 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    @ Altan Gocher/GocherImagery/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти планируют использовать мини-сериалы для знакомства иностранцев с республикой и увеличения потока туристов, заявил министр туризма страны Мехмет Нури Эрсой, подчеркнув стратегическую важность кинопроизведений.

    Как передает РИА «Новости», Эрсой отметил, что турецкие сериалы стали «главными курсами турецкого языка» и уникальным явлением, которое открыло новые возможности для страны.

    Министр добавил, что благодаря сериалам Турция сможет выйти на новые рынки и укрепить имидж среди иностранцев через смартфоны миллионов зрителей.

    По его словам, к текущему моменту турецкие сериалы посмотрели около одного миллиарда зрителей в 170 странах, экспорт этой продукции принес республике более 1 млрд долларов, а сами проекты стали мощнейшим инструментом «мягкой силы».

    Эрсой обозначил, что министерство будет поддерживать те мини-сериалы, которые экспортируются минимум в десять стран на трех континентах.

    Приводя примеры успешных работ, министр выделил мини-сериалы «Анталийский гамбит» и «Стамбул, моя любовь», которые за 2025 год собрали более 2,9 млрд просмотров и показали культурное наследие крупнейших городов Турции.

    По официальной статистике, за 11 месяцев 2025 года Турцию посетили свыше 50 млн иностранных туристов. Эрсой выразил уверенность, что в 2025 году страна может обновить рекорд по числу отдыхающих за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские пограничники отказали во въезде российскому туристу по безвизовому режиму из-за турецких штампов в паспорте.

    На турецком курорте Аланья в этом году отмечается рост загрязнения моря, после купания люди жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.

    Российский союз туриндустрии объяснил снижение цен на август в турецких отелях уменьшением туристического потока.

