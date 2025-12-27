  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    27 декабря 2025, 07:28 • Новости дня

    Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем

    Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские средства ПВО уничтожили в ночь на субботу семь дронов ВСУ над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА –над территорией Краснодарского края и три БПЛА – над территорией Республики Адыгея», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу за пять часов российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских беспилотников, 16 из которых сбили над Крымом, а один – над Черным морем. К вечеру ПВО за три часа ликвидировали еще четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем.


    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    26 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену

    Суд приговорил экс-дипломата Коновалова к 12 годам за госизмену

    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выполнила рекордную программу по боевой авиации

    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    26 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и Казкосмос совместно приняли решение скорректировать сроки первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    В Telegram-канале Роскосмоса говорится, что решение обусловлено техническими аспектами проекта и призвано обеспечить долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса. В госкорпорации подчеркивают, что дата пуска будет согласована и объявлена после завершения всех необходимых процедур.

    Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам, подчеркнул: «Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек»». Для подтверждения надежности принято решение о дополнительных проверках как бортовых систем, так и наземного оборудования, передает ТАСС.

    По информации представителей «Байтерека», внедряются новые инженерные и технологические решения, что требует расширенной программы испытаний. Сейчас на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты, а инфраструктура готова к стартовым операциям. Оставшиеся этапы подготовки включают автономные испытания технологических систем, после чего ракету доставят на стартовый комплекс для вертикализации и финальных проверок.

    Ракета-носитель «Союз-5» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это двухступенчатая средняя ракета, предназначенная для запусков автоматических космических аппаратов на различные орбиты. Особенностью конструкции является использование экологически чистых компонентов топлива и проверенных технических решений, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и надежности.

    В Роскосмосе отмечают, что основная цель дополнительной проверки – повысить устойчивость работы всех систем в различных режимах и создать оптимальные условия для первого испытательного старта. Работы ведутся в штатном режиме, окончательная дата пуска будет определена и согласована сторонами после завершения всех тестов.

    12 ноября новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    26 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    @ Altan Gocher/GocherImagery/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти планируют использовать мини-сериалы для знакомства иностранцев с республикой и увеличения потока туристов, заявил министр туризма страны Мехмет Нури Эрсой, подчеркнув стратегическую важность кинопроизведений.

    Как передает РИА «Новости», Эрсой отметил, что турецкие сериалы стали «главными курсами турецкого языка» и уникальным явлением, которое открыло новые возможности для страны.

    Министр добавил, что благодаря сериалам Турция сможет выйти на новые рынки и укрепить имидж среди иностранцев через смартфоны миллионов зрителей.

    По его словам, к текущему моменту турецкие сериалы посмотрели около одного миллиарда зрителей в 170 странах, экспорт этой продукции принес республике более 1 млрд долларов, а сами проекты стали мощнейшим инструментом «мягкой силы».

    Эрсой обозначил, что министерство будет поддерживать те мини-сериалы, которые экспортируются минимум в десять стран на трех континентах.

    Приводя примеры успешных работ, министр выделил мини-сериалы «Анталийский гамбит» и «Стамбул, моя любовь», которые за 2025 год собрали более 2,9 млрд просмотров и показали культурное наследие крупнейших городов Турции.

    По официальной статистике, за 11 месяцев 2025 года Турцию посетили свыше 50 млн иностранных туристов. Эрсой выразил уверенность, что в 2025 году страна может обновить рекорд по числу отдыхающих за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские пограничники отказали во въезде российскому туристу по безвизовому режиму из-за турецких штампов в паспорте.

    На турецком курорте Аланья в этом году отмечается рост загрязнения моря, после купания люди жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.

    Российский союз туриндустрии объяснил снижение цен на август в турецких отелях уменьшением туристического потока.

    26 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% год к году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средний уровень начисленных зарплат в России по данным Росстата достиг почти 100 тыс. рублей в октябре, что на 6,1% превышает показатель прошлого года.

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% по сравнению с октябрем 2024 года, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит ТАСС. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за октябрь достигла 99 707 рублей, что на 14,3% выше аналогичного периода годом ранее.

    За первые десять месяцев 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Номинальные зарплаты в январе–октябре выросли на 14,4% относительно прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас наибольшее число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей приходится на Москву, Петербург и Московскую область, где сосредоточено 75% всех «миллионеров».

    В целом в 2025 году число россиян с доходом выше одного миллиона рублей достигло почти 0,16% от общего количества работников.

    Зарплатные ожидания на 2026 год оказались самыми высокими в сфере IT и минимальными – в сфере охраны и безопасности.

    26 декабря 2025, 18:10 • Новости дня
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    27 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении по случаю профессионального праздника, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки спасателей и уникальный опыт службы за рубежом в более чем 600 операциях по спасению людей.

    «Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», – приветствовал президент российских спасателей.

    В поздравительном обращении Путин отметил, что за 35 лет существования МЧС спасатели стали одними из самых эффективных в мире по ряду направлений, а официальный показатель спасенных жизней исчисляется сотнями тысяч.

    За пределами страны проведено более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций.

    Президент напомнил, что сегодня на вооружении МЧС находится современная техника, внедряются передовые технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и космический мониторинг. Особое внимание уделяется профилактике катастроф и развитию уникальных компетенций среди медицинских работников и психологов.

    В обращении прозвучали слова особой благодарности сотрудникам, работающим на освобожденных и приграничных территориях в условиях специальной военной операции. Слова признательности также были адресованы семьям погибших сотрудников.

    «Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других», – сказал Путин, поздравив всех и с наступающим Новым годом.

    Напомним, ранее президент Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал творческий подход условием выдающихся достижений в жизни.

    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    26 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    В Петербурге начали массовый запуск российских грузовиков БАЗ

    В Петербурге запустили массовое производство российских грузовиков БАЗ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории бывшего предприятия иностранных брендов в Петербурге стартовал серийный выпуск грузовиков БАЗ, уровень локализации которых превышает 90%.

    Серийное производство новых грузовых автомобилей БАЗ официально стартовало на площадке в Петербурге, где ранее собирались Scania и MAN, передает ТАСС.

    Новые грузовики успешно завершили испытания в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. По данным завода, максимальная производственная мощность составит до двух тысяч автомобилей ежегодно. Серийное производство реализовано по специальному инвестиционному контракту между властями Петербурга, Минпромторгом России и АО «Романов».

    Грузовики БАЗ разработаны как полностью отечественная альтернатива моделям тяжелой спецтехники европейских марок, ушедших с российского рынка. Завод «Романов», выпускающий БАЗ, входит в интегрированную структуру АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“». Массовое внедрение новой модельной линейки должно заместить продукцию прежней «большой семерки»: Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.

    В 2026 году завод выпустит 600 единиц техники. За три года компания планирует довести объем производства до 2 тыс. машин в год. В линейке будут представлены три модели – самосвал, седельный тягач и бортовая платформа, каждая из которых оснащена независимой подвеской и колесной формулой 6х6, а уровень локализации превышает 90%.


    27 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай

    Tекст: Катерина Туманова

    Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон признался, что российский обычай оставлять обувь за порогом доставляет ему значительные неудобства из-за травм.

    Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

    «Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

    Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

    По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

    Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина.

