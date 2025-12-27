В МВД раскрыли «праздничные приманки» аферистов в предновогодние дни

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты в канун Нового года стали использовать праздник как повод для акций с мнимыми «волшебными» подарками, обещая одарить жертву наборами по привлекательным ценам с небольшой предоплатой, передает ТАСС.

Кроме того, мошенники создают розыгрыши с таймерами, чтобы подтолкнуть потенциальных жертв к спешному принятию решений.

Часто организаторы фальшивых акций заявляют, что до окончания уникального предложения остается несколько минут, чтобы создать иллюзию срочности. Реальной целью подобных схем является получение предоплаты либо кража персональных и банковских данных.

Среди новых методов выделяются фейковые страницы популярных маркетплейсов, где обещают скидки до 90%. Также распространены мошеннические ссылки в мессенджерах и рассылках, которые ведут на фишинговые ресурсы для кражи данных карт и паролей.

