Ученый Богачёв сообщил о высоком уровне солнечной активности в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться», – сказал он РИА «Новости».

По словам Богачёва, в 2025 году фиксировался убывающий тренд солнечной и геомагнитной активности, хотя некоторые всплески имели место. За прошедший год было зафиксировано 18 вспышек X-класса и 333 вспышки М-класса – это значительно меньше, чем в 2024 году, когда число очень сильных вспышек достигало 54, а сильных – 885.

Ученый отметил, что обычные вспышки C-класса остались примерно на прежнем уровне – их количество составило около 2,8 тыс. за год.

«В абсолютных цифрах уровень вспышечной активности всё еще достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль как по волшебству в течение года все это, очевидно, не сможет», – резюмировал Богачёв.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, специалисты сообщили, что в 2025 году количество магнитных бурь достигло максимума за последнее десятилетие. Глава РАН Красников рассказал об уникальных измерениях солнечной активности.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД выяснила, каким будет календарь магнитных бурь в январе 2026.