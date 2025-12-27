Ouest-France: Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых в СМИ Франции личностей

  • Новость часаПутин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с начала исследований в 2013 году президент Франции не возглавляет рейтинг самых цитируемых личностей в СМИ по версии Tagaday, потому что его американский коллега Дональд Трамп, упоминаемый в среднем 113 раз в час, сместил его с пьедестала, пишет газета Ouest-France.

    «Имя американского президента было написано или упомянуто почти в миллионе публикаций в 2025 году (947 294, если быть точными), по сравнению с 671 125 упоминаниями его коллеги из Елисейского дворца», – говорится в материале Ouest-France.

    Ouest-France представила результаты и рейтинг 13-го выпуска «Тысячи самых влиятельных личностей французской прессы», подготовленного платформой мониторинга СМИ Tagaday. Среди 200 самых влиятельных личностей на вершине снова оказались политики.

    Первое место в 2025 году – президент США Дональд Трамп, второе – президент Франции Эммануэль Макрон, третье – экс-премьер-министр Франции Франсуа Байру, четвертое – президент России Владимир Путин, пятое место – лидер правой партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

    Для сравнения, в 2024 году в пятерку лидеров вошли Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Дональд Трамп, Мишель Барнье, Джо Байден.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах. Москва сохранила лидерство по количеству достопримечательностей в рейтинге GPCI. Медведь возглавил рейтинг символов России в соцсетях.

    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    @ roscosmos_gk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и Казкосмос совместно приняли решение скорректировать сроки первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    В Telegram-канале Роскосмоса говорится, что решение обусловлено техническими аспектами проекта и призвано обеспечить долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса. В госкорпорации подчеркивают, что дата пуска будет согласована и объявлена после завершения всех необходимых процедур.

    Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам, подчеркнул: «Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек»». Для подтверждения надежности принято решение о дополнительных проверках как бортовых систем, так и наземного оборудования, передает ТАСС.

    По информации представителей «Байтерека», внедряются новые инженерные и технологические решения, что требует расширенной программы испытаний. Сейчас на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты, а инфраструктура готова к стартовым операциям. Оставшиеся этапы подготовки включают автономные испытания технологических систем, после чего ракету доставят на стартовый комплекс для вертикализации и финальных проверок.

    Ракета-носитель «Союз-5» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это двухступенчатая средняя ракета, предназначенная для запусков автоматических космических аппаратов на различные орбиты. Особенностью конструкции является использование экологически чистых компонентов топлива и проверенных технических решений, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и надежности.

    В Роскосмосе отмечают, что основная цель дополнительной проверки – повысить устойчивость работы всех систем в различных режимах и создать оптимальные условия для первого испытательного старта. Работы ведутся в штатном режиме, окончательная дата пуска будет определена и согласована сторонами после завершения всех тестов.

    12 ноября новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    @ Altan Gocher/GocherImagery/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти планируют использовать мини-сериалы для знакомства иностранцев с республикой и увеличения потока туристов, заявил министр туризма страны Мехмет Нури Эрсой, подчеркнув стратегическую важность кинопроизведений.

    Как передает РИА «Новости», Эрсой отметил, что турецкие сериалы стали «главными курсами турецкого языка» и уникальным явлением, которое открыло новые возможности для страны.

    Министр добавил, что благодаря сериалам Турция сможет выйти на новые рынки и укрепить имидж среди иностранцев через смартфоны миллионов зрителей.

    По его словам, к текущему моменту турецкие сериалы посмотрели около одного миллиарда зрителей в 170 странах, экспорт этой продукции принес республике более 1 млрд долларов, а сами проекты стали мощнейшим инструментом «мягкой силы».

    Эрсой обозначил, что министерство будет поддерживать те мини-сериалы, которые экспортируются минимум в десять стран на трех континентах.

    Приводя примеры успешных работ, министр выделил мини-сериалы «Анталийский гамбит» и «Стамбул, моя любовь», которые за 2025 год собрали более 2,9 млрд просмотров и показали культурное наследие крупнейших городов Турции.

    По официальной статистике, за 11 месяцев 2025 года Турцию посетили свыше 50 млн иностранных туристов. Эрсой выразил уверенность, что в 2025 году страна может обновить рекорд по числу отдыхающих за год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские пограничники отказали во въезде российскому туристу по безвизовому режиму из-за турецких штампов в паспорте.

    На турецком курорте Аланья в этом году отмечается рост загрязнения моря, после купания люди жалуются на тошноту, слабость и высокую температуру.

    Российский союз туриндустрии объяснил снижение цен на август в турецких отелях уменьшением туристического потока.

    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    Сенатор Гибатдинов предложил создать точки бесплатного Wi-Fi по всей России

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов направил главе Минцифры Максуту Шадаевус письмо с предложением обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественных местах по всей стране на фоне частых отключений мобильного интернета.

    «Прошу вас рассмотреть возможность создания бесплатного публичного Wi-Fi в социальных объектах и общественных пространствах по всей территории Российской Федерации. Представляется, что в условиях отключения мобильного интернета, масштабирование практики <...> будет позитивно воспринято гражданами, а также обеспечит развитие критически важной инфраструктуры», – приводит ТАСС выдержку из письма сенатора.

    В документе Гибатдинов отмечает, что бесплатный Wi-Fi есть не во всех регионах, несмотря на уже реализуемые отдельные региональные проекты, например в Ивановской области. К тому же в ряде регионов мобильный интернет ограничивается  в целях безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, техспециалист рассказал, как не стать жертвой хакеров при использовании Wi-Fi. В Екатеринбурге появилась сеть самонаводящихся Wi-Fi-собак. Росавиация начала разработку терминалов для интернета на самолетах.


    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    Эндокринолог Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Состояние после новогодней ночи часто сопровождается обезвоживанием, снижением уровня сахара и потерей минералов, но подбор правильных продуктов поможет быстрее восстановиться, сообщила врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова.

    Похмелье – это постинтоксикационное состояние, которое связано с отравлением продуктами распада алкоголя, обезвоживанием и потерей минералов, также наблюдается снижение уровня сахара в крови.

    Универсального способа избавиться от синдрома похмелья не существует, а повторное употребление алкоголя только усугубляет ситуацию.

    «Симптомы достигают максимума при нулевой концентрации алкоголя в крови и могут сохраняться до 24 часов. Поэтому так важно помочь организму в первые часы после пробуждения», – рассказала она «Газете.Ru».

    Золотова рекомендует в первые часы после пробуждения пить минеральную воду без газа небольшими порциями и, в случае тошноты, заваривать имбирный чай с лимоном и медом для облегчения состояния.

    Специалист советует включать в рацион продукты, богатые электролитами и минералами: кокосовую воду, легкий куриный или говяжий бульон, овощи, а также блюда с авокадо, картофелем, бананами и курагой. В качестве легкого завтрака подойдут яйца (вареные, пашот или омлет), цельнозерновой тост с авокадо, овсяная каша с бананом. Для поддержки микрофлоры полезны кисломолочные продукты.

    Врач призывает избегать жирного, тяжелые продуктам и повторного употребления  алкоголя. Копчености, острое, фастфуд, майонезные салаты и сладкие газированные напитки создают дополнительную нагрузку на печень и усиливают обезвоживание, а оставшиеся с праздника салаты могут привести к пищевым отравлениям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психиатр-нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени из крепких алкогольных напитков. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий. Доктор Мельникова указала на бесполезные способы борьбы с похмельем.

    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% год к году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средний уровень начисленных зарплат в России по данным Росстата достиг почти 100 тыс. рублей в октябре, что на 6,1% превышает показатель прошлого года.

    Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 6,1% по сравнению с октябрем 2024 года, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит ТАСС. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за октябрь достигла 99 707 рублей, что на 14,3% выше аналогичного периода годом ранее.

    За первые десять месяцев 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Номинальные зарплаты в январе–октябре выросли на 14,4% относительно прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас наибольшее число россиян с зарплатой от одного миллиона рублей приходится на Москву, Петербург и Московскую область, где сосредоточено 75% всех «миллионеров».

    В целом в 2025 году число россиян с доходом выше одного миллиона рублей достигло почти 0,16% от общего количества работников.

    Зарплатные ожидания на 2026 год оказались самыми высокими в сфере IT и минимальными – в сфере охраны и безопасности.

    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

