Ким Чен Ын в новогодней телеграмме Путину выразил гордость дружбой двух стран

Tекст: Катерина Туманова

«2025 год, преисполненный незабываемыми моментами, которые навечно запечатлены в истории отношений между КНДР и Россией, был действительно знаменательным годом, когда наши страны на торжественном пути во имя совместного священного дела создавали новые истории союзнических отношений в новую эпоху, оказывая полную поддержку и бескорыстную помощь друг другу», – приводит слова поздравления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что корейско-российские отношения укрепились как самые искренние союзнические отношения, «делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории».

Лидер КНДР считает, что теперь отношения и сплоченность народов двух стран крепко соединены силой и волей защищать «справедливое стремление эпохи и выправить историю» и являются общим достоянием нынешнего и будущих поколений.

«Я всегда чувствую безграничную гордость за то, что вместе с вами, дорогой друг, создаю и открываю великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания корейско-российской дружбы», – подытожил он.

Напомним, президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений. Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом, а также направил поздравление Трампу с Рождеством.