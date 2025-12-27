  • Новость часаПутин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    27 декабря 2025, 01:15 • Новости дня

    Трамп в интервью Politico заявил о скорой беседе с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, обсуждая с газетой Politico переговоры с Владимиром Зеленским на выходных, выразил уверенность в том, что они пройдут удачно, как и разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, на который он рассчитывает в ближайшее время.

    Трамп выразил уверенность, что сможет провести продуктивную встречу в эти выходные.

    «Я думаю, что с ним [Владимиром Зеленский] всё пройдет хорошо. Да и с [Владимиром] Путиным всё пройдет хорошо», – сказал Трамп Politico.

    Он добавил, что рассчитывает поговорить с российским лидером «в ближайшее время, столько, сколько я захочу».

    В этом же интервью накануне встречи с Зеленским Трамп заявил об одном важном условии.

    Напомним, комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как Зеленский поговорил со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    26 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади

    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    27 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Путин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В обращении по случаю профессионального праздника, президент России Владимир Путин отметил высокий уровень подготовки спасателей и уникальный опыт службы за рубежом в более чем 600 операциях по спасению людей.

    «Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», – приветствовал президент российских спасателей.

    В поздравительном обращении Путин отметил, что за 35 лет существования МЧС спасатели стали одними из самых эффективных в мире по ряду направлений, а официальный показатель спасенных жизней исчисляется сотнями тысяч.

    За пределами страны проведено более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций.

    Президент напомнил, что сегодня на вооружении МЧС находится современная техника, внедряются передовые технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и космический мониторинг. Особое внимание уделяется профилактике катастроф и развитию уникальных компетенций среди медицинских работников и психологов.

    В обращении прозвучали слова особой благодарности сотрудникам, работающим на освобожденных и приграничных территориях в условиях специальной военной операции. Слова признательности также были адресованы семьям погибших сотрудников.

    «Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других», – сказал Путин, поздравив всех и с наступающим Новым годом.

    Напомним, ранее президент Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал творческий подход условием выдающихся достижений в жизни.

    26 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп загадочно поздравил с Рождеством «многочисленных мерзавцев»

    Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth странный пост со зловещим поздравлением с Рождеством, адресованным неким мерзавцам, которые любили Джеффри Эпштейна.

    «Счастливого Рождества всем, включая многочисленных мерзавцев, которые любили Джеффри Эпштейна… только чтобы «бросить его, как собаку», когда ситуация накалилась до предела, ложно заявляли, что не имеют к нему никакого отношения, не знали его, называли его отвратительным человеком, а затем, конечно же, обвиняли президента Дональда Трампа, который на самом деле был единственным, кто бросил Эпштейна, и задолго до того, как это стало модно», – приводит слова Трампа в посте газета Independent.

    Администрация Белого дома постоянно оправдывается за якобы долгую тесную дружбу президента Трампа с покойным Эпштейном, к тому же в этом его всё время упрекают демократы. Трамп попытался заявить в соцсети о том, что разорвал связи с сексуальным преступником «задолго до того, как это стало модно».

    Трамп в посте предположил, что люди, считавшие Эпштейна «величайшим парнем на земле», были демократами, а когда о них все узнают, им придется объясняться.

    «Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм со стороны радикальных левых... и выяснится, что все они демократы, придется многое объяснять... Наслаждайтесь, возможно, вашим последним веселым Рождеством!» – написал президент США.

    Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп «не сделал ничего плохого», он разорвал с Эпштейном всякие связи до того, как он в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и выгнал финансиста из своего клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич за то, что тот был «мерзавцем».

    При этом известно, что Трамп дружил с Эпштейном десятилетия назад, назвав его «замечательным парнем» в статье журнала New York Magazine 2002 года. В разгар скандала с Эпштейном Wall Street Journal сообщила о непристойной поздравительной открытке, которую Трамп якобы подарил Эпштейну в 2003 году, но президент отрицает, что он был автором такого письма, и подал в суд на издание и его владельцев.

    Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, но позже был найден мертвым в камере манхэттенской тюрьмы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источники Wall Street Journal завили, что обвиненный в растлении несовершеннолетних и финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием. Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, на которых Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.

    В декабре 2025 года Минюст США опубликовал более 10 тыс. новых файлов по делу Эпштейна. При обыске в сейфе Эпштейна нашли наличные рубли.

    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос Донбасса на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    26 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о субботних переговорах Трампа, Зеленского и европейцев

    Axios анонсировал субботние переговоры Трампа, Зеленского и европейцев по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайшую субботу может состояться видеоконференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, посвященная обсуждению мира на Украине, пишут западные СМИ.

    О планах проведения видеоконференции, посвященной переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский портал Axios. В онлайн-встрече собираются принять участие президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители стран Европы. Ожидается, что основной темой станут пути достижения соглашения по прекращению боевых действий и урегулированию ситуации на Украине.

    В публикации Axios уточняется, что встреча запланирована на субботу, однако точное время виртуальной беседы пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский также заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и выразил готовность отвести войска с этих территорий при условии сохранения позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов, включающего подтверждение суверенитета и соглашение о ненападении при международном мониторинге и гарантиях безопасности от Соединенных Штатов, НАТО и Европы по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.

    27 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который представит новый мирный план из 20 пунктов, американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Politico заявил, что его визави ничего не получит без одобрения главы Белого дома.

    В ходе интервью Трамп, с одной стороны, изображал собой великого арбитра, но с другой, отнесся к последнему предложению Зеленского довольно прохладно и не спешил одобрять предложение президента Украины.

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», – заявил он Politico.

    Встреча Трампа с Зеленским, помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальному контролю Донбасса и восточных территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    26 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки Веры Алентовой.

    Президент Владимир Путин направил соболезнования по случаю смерти народной артистки Веры Алентовой, передает сайт Кремля.

    По словам главы государства, Алентова была не только выдающейся актрисой, но и человеком большой души и обаяния. Путин отметил ее яркую творческую карьеру, а также вклад в развитие Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому актриса посвятила значительную часть своей жизни.

    В официальной телеграмме говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой». Путин особо подчеркнул, что память о Вере Алентовой останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех, кто ценил ее талант.

    «Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в телеграмме Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет.

    Прощание с народной артисткой России пройдет в Театре им. Пушкина 29 декабря.

    Алентова осталась символом эпохи и вписала свое имя в историю отечественного кино.

    26 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    МИД сообщил о новом уровне отношений России с союзниками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули ряд новых соглашений и инициатив, значительно укрепивших сотрудничество России с ключевыми партнерами в 2025 году.

    В сообщении МИД РФ о главных внешнеполитических итогах 2025 года отмечается, что отношения России с союзниками и партнерами перешли на новый уровень. Ведомство считает значимым шагом вступление в силу договора о гарантиях безопасности с Белоруссией, который предполагает взаимные обязательства по защите суверенитета, территориальной целостности и границ Союзного государства с вовлечением всех доступных ресурсов.

    По данным ведомства, новое качество приобрели и отношения России с КНДР, которая согласно соглашению о стратегическом партнерстве оказала союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и участвовала в восстановлении региона. Подписан и вступил в силу договор о стратегическом партнерстве и с Ираном.

    В министерстве отмечают также новые перспективы для политического диалога и экономических связей с Таджикистаном и Киргизией после государственных визитов президента России Владимира Путина в эти страны. Кроме того, в ходе визита президента Казахстана в Россию был подписан документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    Дополнительно в Москве обращают внимание на расширение внешнего партнерства Евразийского экономического союза, включая новые соглашения с ОАЭ, Монголией и Индонезией, а также старт реализации торгового соглашения с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу 2 октября. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил открытое проявление солидарности Никарагуа с политикой Москвы.

    А на  программе «Итоги года» Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    26 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Песков: Тема Украины звучала на встрече Путина с бизнесом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече президента Владимира Путина с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) представители бизнеса затронули вопрос о возможном урегулировании ситуации на Украине и связанных с этим темах, сообщили в Кремле.

    Вопрос урегулирования на Украине обсуждался на встрече российского президента Владимира Путина с представителями РСПП, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ», где сообщалось, что Путин рассказал о заинтересованности американской стороны в организации майнинга на ЗАЭС.

    Песков отметил: «Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались».

    Пресс-секретарь главы государства добавил, что обсуждение данной темы не носило подробного или основного характера в ходе встречи, однако она все же поднималась среди других вопросов.

    Глава государства дал поручения членам правительства по итогам обсуждения с бизнесом макроэкономических и прикладных вопросов.

    Также глава государства призвал найти справедливое решение спора между банковским сектором и крупными маркетплейсами, заявил заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле вечером 24 декабря.

    26 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Швыдкой одобрил появление персонажа Путина в новом «Простоквашино»

    Швыдкой поддержал идею знакомства детей с Путиным через «Простоквашино»

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что включение образа Владимира Путина в мультсериал «Простоквашино» может стать способом знакомить детей с президентом в доступной форме.

    Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, положительно оценил возможное появление персонажа Владимира Путина в одном из эпизодов мультсериала «Простоквашино», передает ТАСС.

    «Знаете, я к подобному появлению [президента в мультфильме] отношусь очень просто. Если это сделано с любовью и уважением, то почему бы и нет? Я думаю, что это такая форма проявления любви», – отметил Швыдкой.

    По его словам, появление Путина в «Простоквашино» может стать способом познакомить детей с президентом в позитивном ключе.

    Ранее, в сентябре 2025 года, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева говорила, что персонаж президента и Матроскин могут образовать «прекрасный дуэт» для продвижения страны и отечественной культуры.

    Мультсериал «Простоквашино» появился в 2018 году и основан на советском цикле по книгам Эдуарда Успенского. Проект выполнен в формате анимационного ситкома, где современные артисты, включая Ивана Охлобыстина, Антона Табакова и Татьяну Васильеву, озвучивают известных персонажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с персонажем Владимира Путина вышла в эфир.

    Персонажа президента России озвучил комик Дмитрий Грачев.

    Первые кадры из новой серии были опубликованы в середине декабря.

    26 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в совещании Совета безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во второй половине дня в режиме видеоконференции проведет совещание с Советом безопасности, а также обсудит государственную программу вооружения на 2027–2036 годы и вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет несколько важных совещаний, сообщает ТАСС. Российский лидер встретится с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции.

    «Сегодня позже, во второй половине дня, президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно пройдет в режиме видеоконференции», – заявил Песков.

    Кроме того, Путин сегодня проведет отдельное совещание, посвященное вопросам государственной программы вооружения до 2027–2036 годов и развитию оборонно-промышленного комплекса на период спецоперации и в долгосрочной перспективе. По словам Пескова, работа планомерная, ожидается представительное совещание с серьезным обсуждением указанных тем.

    Накануне Путин провел заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики. Президент также пожелал участникам совета энергии и здоровья в Новом году.

    Кроме того, глава государства подписал указ об изменениях в составе Государственного совета.

    26 декабря 2025, 22:50 • Новости дня
    Axios узнал о готовности Зеленского к референдуму по территориям

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил порталу Axios, что надеется согласовать рамочное соглашение с американским лидером Дональдом Трампом о прекращении войны, когда они встретятся в воскресенье.

    «Зеленский также заявил, что готов вынести этот план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней», – пишет Axios.

    Зеленский подчеркнул, что достигнут значительный прогресс, хотя план Трампа по-прежнему требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский по-прежнему надеется улучшить эти условия, поэтому заявил, что ему  потребуется одобрение украинского народа, если не удастся занять «твердую» позицию по территориям.

    По данным Axios, американская сторона рассматривает готовность Зеленского провести референдум и возможность территориальных уступок как важный шаг вперед.

    «Как подчеркнул Зеленский в телефонном интервью Axios, проведение подобного плебисцита повлечет за собой серьезные политические, логистические и связанные с безопасностью сложности. Поэтому он считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования  «минимальный срок», – сказано в статье.

    Высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня, если Зеленский инициирует референдум, но хотят более коротких сроков.

    Зеленский добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия согласиться с планом Трампа. По его словам, большинство аспектов двустороннего соглашения между США и Украиной установлены и кодифицированы в пяти документах, хотя может быть добавлен и шестой.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который включает подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. По данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

