Депутат Федяев сообщил о завершении автопродления водительских прав с 2026 года

Депутат Федяев сообщил о завершении автопродления водительских прав

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», – сказал Федяев РИА «Новости».

Он напомнил, что в 2020 году действие водительских прав продлевали по указу президента, так как это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. В 2022 году инициативу выдвинули МВД и Минэкономразвития и продление также было задумано как временная мера.

Водителям, чьи права истекают в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, не нужно спешно менять удостоверения – такие документы считаются действительными еще три года после окончания срока.

Водитель может заменить их в плановом порядке, при этом сроки замены распределены индивидуально для каждого удостоверения, чтобы избежать перегрузки ведомств.

Если срок действия водительского удостоверения заканчивается 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление уже не применяется.

Депутат отметил, что автоматическое продление действует только на территории России, для зарубежных поездок необходимо заранее оформить новые права.

