Умер гитарист и клавишник британской группы The Cure Перри Бэмоунт

Tекст: Катерина Туманова

Группа The Cure подтвердила смерть Бамонте на своем сайте в пятницу, вспомнив его вклад в коллектив во время двух периодов его работы в группе: сначала с 1990 по 2005 год, а затем с 2022 года по настоящее время.

«С огромной печаль. мы подтверждаем смерть нашего большого друга и коллеги по группе Перри Бамонте, который скончался после непродолжительной болезни дома на Рождество. Спокойный, энергичный, обладающий интуицией, чрезвычайно креативный – Тедди был сердечным и жизненно важным участником в истории The Cure», – сказано на сайте группы.

Там рассказали, что с 1984 по 1989 год Перри был полноправным участником The Cure, играя на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишных в таких акустических хитах, как «The Wish», «Wild Mood Swings», «Bloodflowers», в альбомах группы, и отыграв более 400 концертов за 14 лет.

В 2022 году он вернулся в коллектив, отыграв еще 90 концертов,. Одним из лучших в истории группы стал концерт «The Show of a Lost World» в Лондоне 1 ноября 2024 года, отметили музыканты.

Родившийся в Лондоне в 1960 году, Бамонте вошёл в мир The Cure в 1984 году в составе их гастрольной команды благодаря своему брату Дэрилу, который был тур-менеджером группы. Бамонте стал личным помощником и гитарным техником вокалиста Роберта Смита, прежде чем официально присоединиться к составу The Cure в 1990 году после ухода клавишника Роджера О’Доннелла, напомнил портал Variety.