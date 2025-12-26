Психолог Чепалов дал совет, как не обидеть адресата новогодним подарком

Tекст: Катерина Туманова

«Если смотреть на неудачные новогодние подарки глазами психолога, то почти всегда проблема не в цене и не в полезности, а в скрытом послании, которое человек получает вместе с подарком», – объяснил он в беседе с «Вестями Подмосковья».

По его словам, предмет редко бывает плохим, чаще он оказывается неуместным в конкретном случае. Одним из самых проигрышных вариантов являются подарки с оценкой или намеком. При этом степень близости и атмосфера отношений определяют, будет ли такой подарок ранить адресата.

«То есть весы, абонемент в спортзал, книги из серии «как стать лучше», антицеллюлитные кремы. Формально это забота, а психологически – сообщение «с тобой что-то не так, исправляй», – сказал специалист.

Чепалов выделил еще одну категорию – подарки-обязанности, такие как бытовая техника, посуда или предметы для уборки. В бытовых ситуациях или при перегруженности домашними делами это может восприниматься как дополнительная нагрузка и новый круг обязанностей. Однако при равноправии в семье или ясных договоренностях такие подарки могут расцениваться как помощь.

Чепалов обратил внимание на универсальные подарки: кружки с надписями, стандартные свечи, мыло и прочие безликие вещи, которые часто выглядят как проявление безразличия в кругу близких. В коллективе формальные подарки воспринимаются нейтральнее.

Психолог предостерег и от выбора подарков, ориентированных на интересы дарителя, а не получателя, а также от вещей с выраженным индивидуальным вкусом – парфюмерии, одежды, необычных элементов интерьера. Такие предметы ошибочно могут воспринимаются как попытка контроля или поверхностный сюрприз.

