    26 декабря 2025, 21:54 • Новости дня

    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД

    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД с 2 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поездки по Московскому скоростному диаметру (МСД) в самые загруженные часы с 2 января станут на три рубля дороже, оставаясь бесплатными большую часть времени, отметили в мэрии.

    Тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 2 января, сообщает департамент транспорта Москвы. Стоимость вырастет на три рубля и составит 13 рублей за участок.

    В остальное время – а это 70% будних суток, с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни – проезд на МСД останется бесплатным для автомобилистов. Плата за транзитный проезд сохраняется на прежнем уровне – она составляет 950 рублей.

    Как уточнили в столичном департаменте транспорта, платным считается только тот проезд по участку МСД, если автомобиль заехал и выехал с него именно в платное время. Если заезд на участок произошел, например, в 6.55, а выезд в 7.30, совершенная поездка не оплачивается. То же правило действует, если заезд был в 10.55, а съезд – в 11.30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличили с 13 октября. Новый тариф на проезд по МСД начали варьировать с 15 февраля от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута.

    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    25 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    Mercedes сбил бывшего помощника Горбачева Славина в центре Москвы

    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    24 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    24 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    25 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    В Москве начали поиски бывшего депутата Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    24 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семьям двух сотрудников полиции, погибших при взрыве в столице, окажут всестороннюю поддержку, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Руководство и личный состав ведомства выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

    Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство. Погибли оба сотрудника и еще один человек.

    Ранее СК России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы.

    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    24 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

    По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».

    В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.

