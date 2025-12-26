Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД с 2 января

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 2 января, сообщает департамент транспорта Москвы. Стоимость вырастет на три рубля и составит 13 рублей за участок.

В остальное время – а это 70% будних суток, с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни – проезд на МСД останется бесплатным для автомобилистов. Плата за транзитный проезд сохраняется на прежнем уровне – она составляет 950 рублей.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, платным считается только тот проезд по участку МСД, если автомобиль заехал и выехал с него именно в платное время. Если заезд на участок произошел, например, в 6.55, а выезд в 7.30, совершенная поездка не оплачивается. То же правило действует, если заезд был в 10.55, а съезд – в 11.30.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличили с 13 октября. Новый тариф на проезд по МСД начали варьировать с 15 февраля от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута.