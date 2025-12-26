Отец Блиновской рассказал о работе дочери в колонии

Отец Блиновской рассказал о работе дочери швеей в колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Олег Останин, отец блогера Елены Блиновской, рассказал газете «Известия» об условиях содержания дочери в колонии. По его словам, Блиновская находится в стрессовом состоянии и почти ничего не рассказывает семье. Он отметил, что Елена работает на швейном производстве.

Видеться с дочерью Останин может только на краткосрочных свиданиях раз в два месяца, при этом общение происходит через стекло. Телефонные звонки разрешены не чаще одного раза в месяц и длятся 15 минут, но семья еще не связывалась по телефону.

Общение Блиновской с детьми минимально – она не желает, чтобы они ее навещали в исправительном учреждении, добавил Останин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее адвокат Блиновской заявила, что она отбывает срок в женской ИК-1 Владимирской области без каких-либо привилегий.

В УФСИН также опровергли слухи в соцсетях о привилегиях для осужденных в ИК во Владимире.

Напомним, в начале марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, штрафу в 1 млн рублей и запрету на предпринимательскую деятельность на четыре года, а также обратил в доход государства ее имущество, удовлетворив гражданский иск на 587 млн рублей.