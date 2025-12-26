Всевысотный обнаружитель 96Л6 начал охранять воздушные границы Белоруссии

Tекст: Денис Тельманов

Новая радиолокационная станция поступила на боевое дежурство для охраны воздушных границ Белоруссии, передает РИА «Новости».

Всевысотный обнаружитель 96Л6 предназначен для поиска и определения координат целей на значительном расстоянии.

Согласно открытым характеристикам, станция способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей на расстоянии до 300 километров, а также выдавать данные для их последующего поражения.

В сообщении министерства обороны было отмечено: «На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники – радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель».

Также подчеркнуто, что принятие этой техники на вооружение и ее заступление на боевое дежурство – часть мероприятий по модернизации зенитных ракетных подразделений воздушных сил и сил противовоздушной обороны с переводом их на современные комплексы С-400.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где подготовили первые позиции для его размещения.

Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, которые несут дежурство на границе с Украиной.

Дивизион РСЗО «Полонез» вышел с полным боекомплектом в назначенный район в связи со сложной обстановкой возле госграницы Белоруссии.