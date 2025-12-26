  • Новость часаРябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    26 декабря 2025, 20:04 • Новости дня

    Всевысотный обнаружитель 96Л6 начал охранять воздушные границы Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    На вооружение белорусских военных поступила радиолокационная станция, способная одновременно сопровождать до ста целей на дальности до трехсот километров.

    Новая радиолокационная станция поступила на боевое дежурство для охраны воздушных границ Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Всевысотный обнаружитель 96Л6 предназначен для поиска и определения координат целей на значительном расстоянии.

    Согласно открытым характеристикам, станция способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей на расстоянии до 300 километров, а также выдавать данные для их последующего поражения.

    В сообщении министерства обороны было отмечено: «На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники – радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель».

    Также подчеркнуто, что принятие этой техники на вооружение и ее заступление на боевое дежурство – часть мероприятий по модернизации зенитных ракетных подразделений воздушных сил и сил противовоздушной обороны с переводом их на современные комплексы С-400.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где подготовили первые позиции для его размещения.

    Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, которые несут дежурство на границе с Украиной.

    Дивизион РСЗО «Полонез» вышел с полным боекомплектом в назначенный район в связи со сложной обстановкой возле госграницы Белоруссии.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    26 декабря 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные начали проверку информации о том, что в Гуляйполе российские войска захватили штаб батальона ВСУ с ноутбуками, телефонами и картами, о чем сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    «По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Волошин подчеркнул, если факт потери будет подтвержден, украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц. Расследование выяснит обстоятельства, при которых российские военные получили доступ к конфиденциальной информации, чтобы определить меру ответственности командного состава ВСУ, отметили там.

    Речь идет о ролике российских военнослужащих группировки войск «Восток», которые провели мини-экскурсию по захваченному штабу батальона ВСУ в Гуляйполе, где остались военные карты, незапароленные гаджеты, ноутбуки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    26 декабря 2025, 18:10 • Новости дня
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    26 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Москалькова: Украина не обеспечила своим гражданам в Сумской области гумкоридор

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «С той стороны уже на сумской территории гуманитарной коридор не был организован для своих граждан Украиной, чтобы они знали, что наступают российские войска и могли уйти вглубь Украины», – рассказала она на радио «Комсомольская правда».

    Москалькова уточнила, что российские войска буквально спасали людей из зоны боевых действий, откуда привезли их в безопасное место в Белгороде. Ранее омбудсмен сообщала, что эвакуированные из зон боев украинцы размещены в пунктах временного проживания и обеспечены всем необходимым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Для воссоединения с родными с Украины вернулись 15 россиян. Боец из группировки войск «Север» сообщал 15 декабря о том, что самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ в Сумской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал 18 декабря об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области.

    26 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на всем участке фронта в Сумской области идут интенсивные бои, а ВСУ, чтобы устоять, начали формировать заградотряды для удержания своих сослуживцев на позициях.

    «В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225 ошп начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158 омбр и специальных рот «Шквал» 225 ошп. Возглавляет эти отряды боевик 225 полка с позывным «Сумрак», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы «Северный ветер».

    Также штурм-группы «Северян», сломив сопротивление противника, продвинулись на 600 м в Андреевке и на восьми других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах Сумской области.

    В Харьковской области российские бойцы продвигаются на трех направлениях, на каждом активно применяя авиацию и ТОСы.

    «В районе н.п. Уды уничтожен взводный опорный пункт 22 омбр ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», – сообщили «Северяне».

    В районе Старицы продвижение ведется на пяти участках фронта в лесных массивах и за сутки составило до 350 м.

    В лесу возле Лимана заняты четыре опорных пункта ВСУ, продвижение достигло 450 м. Южнее населенного пункта продвижение – до 200 м. В Волчанских Хуторах штурмовики заняли и зачистили порядка 20 домовладений продвинувшись на расстояние до 150 м, а в районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на четырех участках и захватили лесополосу.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя, после чего ВСУ начали расследование потери командного пункта.

    26 декабря 2025, 16:44 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии заявило о готовности Запада начать войну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал ситуацию в мире напряженной и обвинил Запад в активной подготовке к военным действиям, включая модернизацию инфраструктуры.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Первый информационный» заявил, что западные государства действительно ведут подготовку к войне, передает ТАСС.

    Хренин отметил: «Они везде говорят: «Мы готовимся к войне». Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают».

    Министр подчеркнул, что напряженность и склонность к радикализации растут на фоне роста числа учений, модернизации портов и аэродромов, а также выделения крупных финансовых ресурсов. По его словам, создание мощных армий в Польше, Германии, Франции и Прибалтике напоминает подготовку, которая происходила перед Второй мировой войной.

    Хренин добавил, что западные страны тратят свыше пяти процентов ВВП на военные нужды, что министр считает показателем предвоенного бюджета. Также он обратил внимание на усиление присутствия НАТО, подчеркнув, что из 18 батальонных групп большинство размещаются в Польше и Прибалтике.

    Глава Минобороны сообщил, что европейские государства увеличивают закупки вооружения, приводя в пример планы Польши приобрести около тысячи танков и 32 самолета F-35, способных нести ядерное оружие. По мнению министра, на Западе даже называют сроки возможного конфликта, что еще больше укрепляет уверенность в серьезности происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Орешник» прибыл в Белоруссию, где его готовят к боевому дежурству и интеграции в систему обороны.

    Между тем министр обороны Германии Борис Писториус исключил возможность нападения России на страны НАТО и заявил о стремлении Москвы вызвать внутренние разногласия в альянсе.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил удивление по поводу мирных заявлений Писториуса.

    25 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА, который сбила система ПВО на подлете к столице.

    О сбитом еще одном беспилотнике, летевшем на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил мэр.

    Собянин уточнил, что всего после полуночи было сбито десять беспилотников. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву.

    Еще один беспилотник, атаковавший столицу, был сбит силами ПВО. В среду силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов на подлете к городу, из них пять были сбиты непосредственно возле Москвы.

    26 декабря 2025, 03:10 • Новости дня
    Сальдо заявил о попытках ВСУ перекидывать диверсантов на левый берег Днепра

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие крепко держат оборону и регулярно пресекают попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра, уничтожая большинство лодок ДРГ еще на воде, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины по заказу украинских бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области. Он также отметил попытку комбинированного удара ВСУ по региону. В декабре российские десантники пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр у Херсона.


    26 декабря 2025, 16:30 • Новости дня
    На аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередная партия российских истребителей Су-30СМ2 доставлена на один из аэродромов Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

    Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, начальник авиации полковник Александр Беляев заявил: «Прибытие новой авиационной техники стало уже доброй традицией: парк ее неуклонно обновляется», передает ТАСС.

    Беляев подчеркнул, что новые самолеты вскоре пройдут необходимое техническое изучение на авиационной базе. Максимум через две недели истребители начнут выполнять задачи по охране воздушного пространства страны.

    По его словам, поступление Су-30СМ2 не станет последним обновлением военного парка Белоруссии. В дальнейшем планируется и дальнейшее усиление за счет новой авиационной техники.

    Напомним, ранее Минобороны Белоруссии получило многоцелевые истребители Су-30СМ2 в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссию прибыла партия российских истребителей Су-30СМ2. Миниобороны Белоруссии заявило о получении импортозамещенных Су-30СМ2.

    26 декабря 2025, 16:23 • Новости дня
    Россия обогнала ВСУ по поставкам дронов на фронт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество российских дронов, поступающих в зону спецоперации, оказалось существенно выше объема поставок беспилотников со стороны ВСУ, об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Россия поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, объем производства беспилотников в России составляет миллионы единиц, а текущие поставки на линию фронта превосходят аналогичные поставки противника.

    Мантуров отметил, что в стране ведется работа как по беспилотникам самолетного типа, так и по FPV-дронам. Он подчеркнул, что Россия занимается локализацией компонентов и продолжит увеличивать объемы производства и адаптацию техники под потребности Министерства обороны напрямую с отечественными производителями и разработчиками.

    Говоря о новых разработках, Мантуров заявил, что дальность применения авиабомб с универсальным планирующим модулем (УМПК) уже достигает почти 300 км в зависимости от массы боеприпаса.

    Он подчеркнул, что этот тип бомб был оперативно доработан для оснащения летающим модулем, что позволяет существенно расширить дальность применения. По словам Мантурова, многие эксперты считают этот вид вооружения критически важным фактором для достижения победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории специальной военной операции задействуют около десяти высокотехнологичных дронов российского производства, включая барражирующие боеприпасы и разведывательные аппараты.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    26 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    МИД сообщил о новом уровне отношений России с союзниками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Министерстве иностранных дел России подчеркнули ряд новых соглашений и инициатив, значительно укрепивших сотрудничество России с ключевыми партнерами в 2025 году.

    В сообщении МИД РФ о главных внешнеполитических итогах 2025 года отмечается, что отношения России с союзниками и партнерами перешли на новый уровень. Ведомство считает значимым шагом вступление в силу договора о гарантиях безопасности с Белоруссией, который предполагает взаимные обязательства по защите суверенитета, территориальной целостности и границ Союзного государства с вовлечением всех доступных ресурсов.

    По данным ведомства, новое качество приобрели и отношения России с КНДР, которая согласно соглашению о стратегическом партнерстве оказала союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и участвовала в восстановлении региона. Подписан и вступил в силу договор о стратегическом партнерстве и с Ираном.

    В министерстве отмечают также новые перспективы для политического диалога и экономических связей с Таджикистаном и Киргизией после государственных визитов президента России Владимира Путина в эти страны. Кроме того, в ходе визита президента Казахстана в Россию был подписан документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    Дополнительно в Москве обращают внимание на расширение внешнего партнерства Евразийского экономического союза, включая новые соглашения с ОАЭ, Монголией и Индонезией, а также старт реализации торгового соглашения с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном вступил в силу 2 октября. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил открытое проявление солидарности Никарагуа с политикой Москвы.

    А на  программе «Итоги года» Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

