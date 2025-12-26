Рябков считает, что Украина станет дружественной России в будущем

Рябков заявил, что Украина станет дружественной России в будущем

Tекст: Денис Тельманов

Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Рябков заявил: «Мы бы хотели видеть Украину дружественной России страной. Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился».

Он подчеркнул, что, по мнению Москвы, необходимо предпринять усилия для ускорения процесса перехода Украины к статусу дружественного государства по отношению к России.

