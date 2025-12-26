Рябков заявил о невозможности победы над Россией в открытом конфликте с НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Политики, рассчитывающие на победу над Россией в открытом конфликте «под натовскими знаменами», глубоко ошибаются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Рябков подчеркнул: «Я не хотел бы предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев. Я <…> могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран, под натовскими знаменами».

Дипломат также добавил, что рассчитывать на такой исход западным странам «не стоит». По его словам, у них «не выйдет» добиться успеха в подобном противостоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков ранее заявил о существенном прогрессе на переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

А на прошлой неделе Рябков подтвердил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Также Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы узнать, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.