Названы дата и место похорон Веры Алентовой

Алентову похоронят 29 декабря рядом с супругом на Новодевичьем кладбище

Tекст: Тимур Шайдуллин

Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ее окружении.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала работать в Театре имени Пушкина, позднее руководила мастерской во ВГИКе.

Наибольшую известность Алентова получила благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Среди других заметных работ – «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Звание народной артистки России она получила в 1992 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы.



