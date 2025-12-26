В Новгородской области в ДТП погибли взрослый и ребенок

В результате лобового столкновения на трассе М-10 скончались два человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Смертельное ДТП случилось на 409-м километре трассы М-10 «Россия» в Валдайском округе Новгородской области, передает ГИБДД по региону. Мужчина за рулем Hyundai Solaris по неустановленной причине оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

В результате столкновения водитель Hyundai и пассажир – мальчик в возрасте от восьми до десяти лет – погибли на месте до приезда медиков. Пассажирка, девочка четырех-пяти лет, получила различные травмы и была госпитализирована в Валдайский многопрофильный медицинский центр.

В момент происшествия в легковом автомобиле находились трое: мужчина и двое детей, которые находились на задних пассажирских сидениях. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на трассе под Великим Новгородом в результате ДТП погибли мужчина и девятилетняя девочка, ехавшие на велосипедах. Еще одну девочку доставили в больницу.

До этого в Новгородской области в аварии с легковым автомобилем и трактором погибли два человека.