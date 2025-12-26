  • Новость часаРябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Россия избавится от «заборостроительных» университетов
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    26 декабря 2025, 18:49 • Новости дня

    Советник главы Крыма предупредил о начале информационных атак на крымчан

    Крючков предупредил о начале информационных атак на крымчан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед новогодними праздниками крымчане столкнулись с новыми информационными атаками со стороны Украины, сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.

    Крючков сообщил об обострении информационного давления на крымчан, об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, «перед новогодними праздниками начались и информационные атаки на крымчан».

    Крючков отметил, что противники используют искусственный интеллект для создания и переозвучки видео с участием чиновников, а также распространяют ложные указы и распоряжения от их имени. Массово в социальных сетях публикуется недостоверная информация и фальшивые документы.

    Он подчеркнул, что достоверная информация публикуется исключительно на официальных страницах органов власти и верифицированных СМИ, поэтому гражданам стоит ориентироваться только на эти источники.

    Ранее пресс-служба ВТБ предупредила о росте мошеннических схем в преддверии Нового года.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    26 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    26 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Китай впервые представил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Китай впервые представил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    @ Chinese internet

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай представил новое судно, палуба которого заполнена 60 вертикальными пусковыми установками, а также радарами и системами ближнего боя, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, речь идет о среднем грузовом корабле, который переоборудовали в своеобразный «плавучий арсенал» с использованием контейнерных пусковых установок, радиолокационного оборудования и средств самообороны.

    На палубе установлены как сами контейнеры с вооружением, так и сенсоры, что позволяет быстро превратить коммерческое судно в боевой корабль. В носовой части размещен вращающийся фазированный радар, установленный на специальных контейнерах, а рядом – куполообразная система связи или еще один радар. Для защиты по периметру возле носа закреплена автоматическая артиллерийская установка Type 1130 калибром 30 мм, способная уничтожать подлетающие ракеты и воздушные цели, а чуть ниже видны пусковые установки Type 726 для постановки ложных целей.

    Главная особенность – большое число вертикальных пусковых ячеек, которых всего 60, что составляет две трети от вместимости такого класса кораблей, как американский эсминец Arleigh Burke Flight I или II. Благодаря крупному радару это судно, по оценкам экспертов, может выполнять функцию корабля-пикета и обеспечивать зенитное прикрытие в заданном районе, хотя контейнеры теоретически могут вмещать и другие типы вооружений.

    Снимки судна вызвали вопросы у наблюдателей: насколько реально такое оборудование пригодно для боя и является ли это действующим образцом или просто макетом для фотосессии. В глазах аналитиков конструкция радара выглядит солидной, однако интеграция всех систем для реального боя пока под вопросом, так как неизвестно, имеет ли судно современную боевую информационную систему для комплексного управления всеми средствами.

    Тем не менее эксперты считают логичным развитие такого направления в Китае с учетом его масштабных судостроительных и транспортных возможностей. Они также отмечают, что превращение торговых судов в боевые быстро становится мейнстримом – аналогичные решения активно разрабатывают и в США, что может привести к серьезным изменениям в равновесии сил на морях.

    Ранее китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard планирует начать в 2035 году сооружение крупнейшего в мире атомного контейнеровоза вместимостью 25 тысяч стандартных морских контейнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай освоил Северный морской путь, увеличив количество грузовых перевозок в Арктике.

    26 декабря 2025, 03:25 • Новости дня
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

    При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.


    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    26 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители обезвредили мужчину, который открыл огонь из автомата в супермаркете в западной части Донецка, никто не пострадал, сообщили в региональном МВД.

    Мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата в одном из супермаркетов Петровского района города, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Его обезвредили.

    В начале декабря в одном из торговых центров Осло произошла стрельба, стрелявшего задержали.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 08:32 • Новости дня
    Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
    Китай построил самый длинный в мире тоннель под Тянь-Шанем
    @ Xinhua/Hu Huhu/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западном регионе Китая открыт для движения уникальный автотоннель через горы Тянь-Шань длиной 22,13 километра – самый длинный в мире.

    Самый длинный в мире тоннель на скоростной автостраде официально открыт для движения на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа.

    Тоннель Тянь-Шань – Шэнли имеет протяженность 22,13 километра и проходит через одноименные горы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечено: «Тоннель Тянь-Шань – Шэнли протяженностью 22,13 километра, являющийся самым длинным в мире тоннелем на скоростном шоссе, в пятницу официально открылся для движения транспорта». Теперь поездка через этот участок гор значительно сокращена – путь занимает около 20 минут, тогда как ранее на него уходило несколько часов.

    Строительство тоннеля было начато в апреле 2020 года. Проект считается инженерным прорывом и важным инфраструктурным объектом для всего региона.

    Напомним, накануне инженеры в Китае разогнали магнитную платформу до рекордных 700 км/ч.

    26 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

    Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

    «Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

    Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.

    25 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обстановка в приграничье «крайне тяжелая».

    «К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», –  сказал он РИА «Новости».

    Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.

    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    26 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену

    Суд приговорил экс-дипломата Коновалова к 12 годам за госизмену

    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    26 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
    Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новые банкноты номиналом 1000 рублей появятся в обращении постепенно, этот процесс может занять от одного года до полутора лет, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

    Старые купюры будут оставаться в платежном обороте и выводиться из обращения по мере износа. Белов на брифинге отдельно подчеркнул, что обязательного обмена банкнот не планируется: «Все будет происходить естественным образом, и на это уйдут годы», передает ТАСС.

    В обновленной купюре на лицевой стороне сохранилось изображение Нижегородского кремля. А обратная сторона получила новый дизайн с символами Приволжского округа – судном «Метеор» на подводных крыльях, Дворцом земледельцев, а также Саратовским автомобильным мостом через Волгу. Все эти достопримечательности были выбраны с учетом мнения граждан, проголосовавших за наиболее значимые объекты региона.

    Во время презентации Белов подчеркнул, что Волга стала основным символом новой банкноты, а сам мост – один из самых длинных в Европе. На купюре также изображены судоходные пролетные конструкции и вид на Дворец земледельцев, что подчеркивает связь архитектурных памятников с природой и историей Приволжья.

    Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.

