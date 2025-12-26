В Курске открыли памятник Гайдару и тимуровцам

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония открытия памятника Аркадию Гайдару и тимуровцам прошла у молодежного центра «Гелиос» в Курске, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Событие приурочили к 85-летию выхода фильма «Тимур и его команда» в 1940 году. Организацию памятника поддержали региональное отделение «Движения первых» и губернатор Курской области Александр Хинштейн, а средства на создание скульптуры выделила Самарская область.

Скульптурная композиция создана Салаватом Щербаковым, академиком Российской академии художеств. Работу выбрали через онлайн-голосование в Telegram-канале губернатора после всероссийского конкурса.

«Этот памятник – дань нашему уважению к прошлому и вера в будущее», – подчеркнул Александр Хинштейн в ходе церемонии. Он отметил, что тимуровцы стали примером волонтерского движения – как во времена Великой Отечественной войны, так и сегодня, когда современные добровольцы поддерживают семьи участников СВО.

Право открыть памятник предоставили руководству области, автору скульптуры и представителям тимуровских отрядов. Участники мероприятия дали клятву тимуровцев, заверив продолжение традиций взаимопомощи между поколениями.

Глава регионального отделения «Движения первых» Максим Щедрин рассказал, что планирует расширить деятельность тимуровских отрядов уже на десять регионов в следующем году. Он выразил надежду, что со временем движение охватит всю страну. Завершилась церемония возложением цветов к новой скульптуре, ставшей символом связи поколений и ценностей гражданской ответственности.