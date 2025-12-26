Минфин заявил о стабильности финансовой системы России

Tекст: Елизавета Шишкова

Финансовая система России остается стабильной, а ситуация на рынке не вызывает опасений, передает ТАСС. Замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью радио РБК отметил, что текущий год прошел для российской финансовой сферы достаточно успешно.

Он подчеркнул, что в настоящее время никаких банковских или иных кризисных явлений не отмечается и не ожидается. В ходе беседы Моисеев заявил: «Вы знаете, я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается. Инфляция активно снижается. То есть в целом я считаю, что финансовая сфера, несмотря на разного рода недовольство, – кому-то не нравится ставка, кому-то не нравятся налоги, кому-то еще что-то, – но в целом финансовая система выглядит здоровой и стабильной».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем экономика России справилась в этом году.

Российская экономика увеличила ВВП за три года на 9,7%, что значительно выше, чем темпы еврозоны. Еврозона за тот же период прибавила только 3,1%.