Минфин сообщил о сокращении вдвое заявок на уход иностранных компаний

Tекст: Денис Тельманов

В эфире радио РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что число заявок от иностранных компаний, желающих покинуть российский бизнес, значительно сократилось, передает ТАСС.

По его словам, текущий объем обращений примерно вдвое меньше, чем в прошлом году. «Я опять же могу судить по объему заявок. Ну, я бы сказал, что их стало, наверное, раза в два меньше, чем год назад», – подчеркнул Моисеев.

Он не уточнил абсолютные значения, но отметил, что динамика является достаточно явной и говорит о снижении активности в части ухода иностранных игроков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ритейлер «Ашан» опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка и объявил о планах открытия новых магазинов.

Промышленные площадки на территории России, оставшиеся после ухода иностранных автопроизводителей, планируют перезапустить с участием партнеров из Юго-Восточной Азии не позднее лета 2026 года.

Период действия ограничений на приобретение резидентами иностранного бизнеса без специального согласия Центрального банка продлен еще на три года.