    Как будут освобождаться оставшиеся города Донбасса
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    26 декабря 2025, 16:07 • Новости дня

    Правительство внесло в Думу второй пакет мер против мошенничества

    Правительство для борьбы с мошенниками предложило маркировку звонков и детские sim-карты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В перечне новых мер Правительства по борьбе с мошенниками предложено ввести детские sim-карты и маркировать международные звонки.

    Правительство России направило в Госдуму второй пакет комплексных мер по борьбе с мошенничеством. Документ опубликован в электронной базе парламента. Там отражено около 20 инициатив, которые ранее анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    В числе ключевых новшеств закреплено требование восстанавливать доступ к аккаунту на «Госуслугах» только через МФЦ, приложения и сайты банков, а также посредством биометрии. Также предусматривается введение специальных детских sim-карт, которые дадут родителям возможность контролировать, к какому контенту получает доступ ребенок и снизить риск его вовлечения в мошеннические схемы.

    Еще одной инициативой станет маркировка международных звонков. Благодаря этому граждане смогут оперативно распознавать потенциально опасные вызовы с подменой номера. По словам Григоренко, это поможет не стать жертвой телефонного мошенничества. Также документ закрепляет право гражданина сообщать о кибермошенничестве через «Госуслуги» для быстрого информирования банков и цифровых платформ о случаях мошенничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти для борьбы с дропперами предложили  ввести норму о владении одним человеком не более чем 20 банковскими картами.

    До этого в Госдуме предупредили о рассылках вредоносных электронных новогодних открыток, маскирующихся под поздравления и способных украсть личные данные. Также в последнее время аферисты все чаще предлагают услуги по лабораторной проверке воды и замене счетчиков под видом обязательных.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 03:25 • Новости дня
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

    При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.


    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

    Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

    «Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

    Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    25 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Губернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обстановка в приграничье «крайне тяжелая».

    «К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», –  сказал он РИА «Новости».

    Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.

    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    25 декабря 2025, 21:38 • Новости дня
    Назван средний возраст рождения первенца в России

    Онищенко озвучил средний возраст рождения первенца в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В среднем женщины в России впервые становятся матерями в 31 год, тогда как в странах Европы этот показатель еще выше, отметили в Российской академии наук.

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

    Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

    Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

    А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.

    25 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

    Космические войска успешно провели запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С космодрома Плесецк выполнен успешный запуск ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом, сообщили в Минобороны.

    Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

    В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

    Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

    Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».

    25 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Мединский осудил власти Украины за смену дат Рождества

    Мединский осудил навязывание конфессий украинским режимом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента Владимир Мединский раскритиковал попытки властей на Украине изменить традиционные конфессии и обратил внимание на сложную религиозную ситуацию в стране.

    Действия киевских властей по насаждению иных конфессий на Украине прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, такие вещи населению навязывать нельзя.

    Комментируя РИА «Новости» изменение календаря празднования Рождества на Украине, Мединский заявил: «То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи».

    Напомним, что в июле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон, по которому Украина официально отмечает Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. Этот шаг стал частью более широкой политики пересмотра церковных праздников и традиций, проводимой украинскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины решили вместо традиционного православного Рождества 7 января отмечать в этот день профессиональный праздник программистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти говорит о его озлобленности и неадекватности.

    Сам Зеленский ранее объявил о создании новой концепции размещения праздников в национальном календаре Украины.

    26 декабря 2025, 14:54 • Новости дня
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

    AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия».

    Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

    «Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

    Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

    В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца.  В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

    Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.

    26 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и Казкосмос совместно приняли решение скорректировать сроки первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    В Telegram-канале Роскосмоса говорится, что решение обусловлено техническими аспектами проекта и призвано обеспечить долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса. В госкорпорации подчеркивают, что дата пуска будет согласована и объявлена после завершения всех необходимых процедур.

    Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам, подчеркнул: «Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек»». Для подтверждения надежности принято решение о дополнительных проверках как бортовых систем, так и наземного оборудования, передает ТАСС.

    По информации представителей «Байтерека», внедряются новые инженерные и технологические решения, что требует расширенной программы испытаний. Сейчас на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты, а инфраструктура готова к стартовым операциям. Оставшиеся этапы подготовки включают автономные испытания технологических систем, после чего ракету доставят на стартовый комплекс для вертикализации и финальных проверок.

    Ракета-носитель «Союз-5» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это двухступенчатая средняя ракета, предназначенная для запусков автоматических космических аппаратов на различные орбиты. Особенностью конструкции является использование экологически чистых компонентов топлива и проверенных технических решений, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и надежности.

    В Роскосмосе отмечают, что основная цель дополнительной проверки – повысить устойчивость работы всех систем в различных режимах и создать оптимальные условия для первого испытательного старта. Работы ведутся в штатном режиме, окончательная дата пуска будет определена и согласована сторонами после завершения всех тестов.

    12 ноября новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    26 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации

    ОАК в 2025 году выполнила рекордную программу по боевой авиации

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила год рекордным объемом выпуска боевых самолетов, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном завершении производственной программы по боевым самолетам в 2025 году.

    Бадеха подчеркнул, что текущий год был очень сложным для всей боевой авиации, а производственная программа корпорации была значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Он отметил: «Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новую партию модернизированных Су-34 Минобороны России.

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов на Украине. В целом ОАК в 2025 году решила выпустить почти на 50% больше новых самолетов, чем годом ранее.

