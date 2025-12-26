В Хакасии вынесли приговор двум сутенершам за похищение школьницы

Китай впервые представил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone, речь идет о среднем грузовом корабле, который переоборудовали в своеобразный «плавучий арсенал» с использованием контейнерных пусковых установок, радиолокационного оборудования и средств самообороны.

На палубе установлены как сами контейнеры с вооружением, так и сенсоры, что позволяет быстро превратить коммерческое судно в боевой корабль. В носовой части размещен вращающийся фазированный радар, установленный на специальных контейнерах, а рядом – куполообразная система связи или еще один радар. Для защиты по периметру возле носа закреплена автоматическая артиллерийская установка Type 1130 калибром 30 мм, способная уничтожать подлетающие ракеты и воздушные цели, а чуть ниже видны пусковые установки Type 726 для постановки ложных целей.

Главная особенность – большое число вертикальных пусковых ячеек, которых всего 60, что составляет две трети от вместимости такого класса кораблей, как американский эсминец Arleigh Burke Flight I или II. Благодаря крупному радару это судно, по оценкам экспертов, может выполнять функцию корабля-пикета и обеспечивать зенитное прикрытие в заданном районе, хотя контейнеры теоретически могут вмещать и другие типы вооружений.

Снимки судна вызвали вопросы у наблюдателей: насколько реально такое оборудование пригодно для боя и является ли это действующим образцом или просто макетом для фотосессии. В глазах аналитиков конструкция радара выглядит солидной, однако интеграция всех систем для реального боя пока под вопросом, так как неизвестно, имеет ли судно современную боевую информационную систему для комплексного управления всеми средствами.

Тем не менее эксперты считают логичным развитие такого направления в Китае с учетом его масштабных судостроительных и транспортных возможностей. Они также отмечают, что превращение торговых судов в боевые быстро становится мейнстримом – аналогичные решения активно разрабатывают и в США, что может привести к серьезным изменениям в равновесии сил на морях.

Ранее китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard планирует начать в 2035 году сооружение крупнейшего в мире атомного контейнеровоза вместимостью 25 тысяч стандартных морских контейнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай освоил Северный морской путь, увеличив количество грузовых перевозок в Арктике.